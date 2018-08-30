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Hollanda'daki skandal karikatür yarışması iptal!

Hollanda'da aşırı sağcı ve ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders tarafından yapılacağı duyurulan 'Hazreti Muhammed' konulu karikatür yarışması sonunda iptal edildi.

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Hollanda'daki skandal karikatür yarışması iptal!

Hollanda'da aşırı sağcı ve ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders tarafından yapılacağı duyurulan 'Hazreti Muhammed' konulu karikatür yarışması sonunda iptal edildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 22:36
Hollanda'daki skandal karikatür yarışması iptal!

Hollanda'da aşırı sağcı ve ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders tarafından yapılacağı duyurulan 'Hazreti Muhammed' konulu karikatür yarışması sonunda iptal edildi.

Irkçı Lider Wilders sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, güvenlik gerekçesiyle "Hazreti Muhammed" konulu karikatür yarışmasını iptal ettiğini duyurdu.

Wilders paylaşımında, sadece kendisinin değil tüm Hollanda'nın güvenliğinin tehlikede olduğunu savundu.

Kendisinin İslam'a karşı mücadelesinin devam edeceğini ve hiçbir tehdidin kendisini durduramayacağını ifade etti.

Hollanda Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders, haziran ayında Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışması düzenleyeceklerini açıklamıştı. Başvuruların 31 Ağustos'ta son bulacağını ve yarışmanın 10 Kasım'da yapılacağını belirten aşırı sağcı siyasetçi, 200'ün üzerinde başvuru olduğunu ve yarışmada 10 bin dolar ödül verileceğini söylemişti.

Dünya genelinde Müslümanlar yarışmaya büyük tepki göstermişti. 

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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