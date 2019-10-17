hollanda başbakanı ndan türkiye itirafı

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı 9'uncu gününe girdi. Türk ordusu sınırda ilerleyişini başarılı bir şekilde yürütürken, çoğu Avrupa ülkesinden küstahça tepkiler geldi. Bu tepkilerin yanı sıra Hollanda Başbakanı Mark Rutte'tan Türkiye'ye şaşırtan destek açıklaması geldi. Harekat nedeniyle Türkiye'nin NATO'dan çıkarılma iddialarını yanıtlayan Rutte, "NATO'nun Türkiye'siz yapabileceğini sanmıyorum" dedi.

Hollanda Başbakan Mark Rutte, Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dün gece Temsilciler Meclisinde düzenlenen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

HOLLANDALI LİDERDEN TÜRKİYE'YE DESTEK

NATO'nun Türkiyesiz daha iyi olacağı iddiasını akıllıca bulmadığını belirten Rutte, "Bu doğu tarafımızı açık bırakır. Türkiye, NATO'nun en güçlü üyelerinden biri. NATO'nun jeopolitik ve stratejik açıdan Türkiyesiz yapabileceğini zannetmiyorum." ifadesini kullandı.

"NATO, TÜRKİYESİZ YAPAMAZ"

Rutte, NATO'da olmasından dolayı Türkiye ile diyaloğa girme şansı bulunduğunu belirterek "NATO'nun Türkiye olmadan yapamayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ'lıları Hollanda'ya getirmenin imkansız olduğunu söyleyen Rutte, şu anda diğer ülkelerin de bu konuda birlikte hareket ettiğini ve hiçbirinin onları geri getirmekle meşgul olmadığını ifade etti.

Rutte, Hollanda'da bir saldırı olasılığını en aza indirmek için önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak "Yapmanız gereken şey, güvenlik görevlileri ile yoğun bir şekilde görüşmektir. Her şeye rağmen ülkeye gelirlerse bunun için hazırız. Gereken tutuklama tesisleri ve çocukları barındıracak yerlerimiz var. Mevcut durum zaten bu şekilde." değerlendirmesinde bulundu.

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