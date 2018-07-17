Hindistan'da 11 Yaşındaki Duyma Engelli Kıza Korkunç Saldırı: 17 Kişi Haftalarca..

Son dönemlerde cinsel istismar haberlerinin en çok geldiği ülke Hindistan olarak öne çıkıyor. ÖYle korkunç haberler geliyor ki Hindistan'dan, yazarken adeta illerimiz titriyor boğazımız düğümleniyor.

Bu sefer yaşanan olay insanlık ölmüş artık dedirtti. Duyma engeli olduğu öğrenilen 11 yaşındaki bir kız çocuğu, ülkenin güney bölgesinde bulunan Chennai şehrindeki boş bir apartman bloğunda tecavüze uğradı. Yaşanan korkunç olay ile ilgili soruşturma başlatan eyalet polisi, tutuklananlar arasında 300 daireli binanın güvenlik görevlilerinin, tesisatçı ve asansör operatörünün olduğunu bildirdi.

SALDIRI ANI KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Çocuğa ilk olarak 66 yaşında olan ve lift operatörü olduğu öğrenilen bir kişinin saldırdığını açıklayan polis ekipleri, operatörün, çocuğa okul sonrası binanın çevresinde bisiklet sürerken saldırdığını söyledi. İddiaya göre operatör, çocuğa yönelik saldırısını kameraya kaydetti ve kaydeden kişilerden de çocuğa tecavüz etmesini istedi.

KIZ ACI ÇEKTİKÇE...

Hazırlanan raporda, saldırgan grubun küçük çocuğu acısı arttıkça ilaçlarla ve çeşitli içkilerle uyuşturduğu da öğrenildi. Yerel bir polis yetkilisi, AFP'ye verdiği demeçte "Bu, soruşturmanın başlangıç aşaması ve ayrıntıları anlamak için derinlemesine araştırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

HAFTALAR BOYUNCA TECAVÜZ ETMİŞLER

Yerel raporlara göre küçük çocuk, saldırgan grup tarafından bina kompleksi içerisinde bodrum, teras gibi çeşitli yerlere götürülerek haftalar boyunca tecavüze uğradı. Olay, küçük çocuğun yaşadığı istismarı ailesiyle paylaşmasından ve polise şikayette bulunulmasından sonra açığa çıktı. 11 yaşındaki çocuğun ise tıbbi yardım almakta olduğu bildirildi.

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