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Herkes onu konuşuyor! Polis kendine ceza kesti

Norveç’te kanunlara ve kurallara uymanın önemini bir kez daha gösteren bir mükemmel bir olay yaşandı.

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Herkes onu konuşuyor! Polis kendine ceza kesti

Norveç’te kanunlara ve kurallara uymanın önemini bir kez daha gösteren bir mükemmel bir olay yaşandı.

14 Eylül 2018 Cuma 15:39
Herkes onu konuşuyor! Polis kendine ceza kesti

Norveç’te kanunlara ve kurallara uymanın önemini bir kez daha gösteren bir mükemmel bir olay yaşandı.

Polis olan Arne Stavnes, bir Norveç gazetesinde tekne ile devriye yaparken çekilmiş fotoğrafını görünce üstünde can yeleği olmadığını farketti.

Bunun üzerinde Facebook üzerinden Norveç halkından özür dileyerek kendisine 500 NOK (yaklaşık 176 TL) para cezası kestiğini duyurdu.

Bu olay sosyal medyada kısa sürede duyuldu ve binlerce beğeni aldı.

Kaynaklar; Mynet

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Son Güncelleme: 14.09.2018 16:41
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Azel 2 saat önce

Helal olsun iyi ahlaklı karakterli insana insan herkes ve herşeyden önce kendinden başlamalı işe

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