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Helikopter Düştü: Çok Sayıda Ölü Var!..

Rusya'nın Sibirya Bölgesinde Krasnoyarsk civarında petrol kuyusunda çalışan işçilerin taşıma işlemini yapan helikopter düştü. Helikoptere ait 3 personel ve 15 petrol kuyusu işçisi yaşamını yitirdi.

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Helikopter Düştü: Çok Sayıda Ölü Var!..

Rusya'nın Sibirya Bölgesinde Krasnoyarsk civarında petrol kuyusunda çalışan işçilerin taşıma işlemini yapan helikopter düştü. Helikoptere ait 3 personel ve 15 petrol kuyusu işçisi yaşamını yitirdi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:20
Helikopter Düştü: Çok Sayıda Ölü Var!..

Rusya'nın Sibirya Bölgesinde Krasnoyarsk civarında petrol kuyusunda çalışan işçilerin taşıma işlemini yapan helikopter düştü. Helikoptere ait 3 personel ve 15 petrol kuyusu işçisi yaşamını yitirdi.

Rusya'nın TASS Ajansından edinilen bilgilere göre, Krasnoyarsk şehrine yakın bir bölgede, Utair havacılık şirketine ait helikopter yükseldikten kısa süre sonra düştü. Düşen uçak alev almaya başladı ve  helikopterde bulunan 3 personel 15 işçi toplam 18 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Devlet yetkilileri, Krasnoyarsk şehrinin yakınları İgarka havalimanından kalkan helikopterin pilot hatası veya teknik sorundan dolayı düşmüş olabileceğini açıkladı.

Helikopter kazasının, hava limanından kalkan başka bir helikopterin taşıdığı yükle çarpışması sonucunda meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Yetkililer Arama - Kurtarma ekipleri, helikopterin her iki kara kutusunun da bulunduğu açıklayarak incelemeye alındığını ifade ettiler.

Kaynaklar;
Sputnik
Hürriyet
 

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Anahtar Kelimeler:
RusyaHelikopter
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