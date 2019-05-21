Helikopter Düştü! 3 kişi Öldü Ünlü İŞ İnsanı ve 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Dominik Cumhuriyeti yerel medyasında göre LA Vega'dan yerel saate göre 10:00 sularında havalandığı açıklanan Bell 206B JetRanger II tipi helikopterin Perto Plata International Havalimanı’na gittiği esnada Munoz şehri sınırlarına düştüğü son dakika bilgisi olarak aktarıldı...

Yaşanan kazada ise helikopterde bulunan iş insanı Heriberto Medrano ve diğer iki kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi..

Kaza sonrası olay yerine giden itfaiye ekibi yanan helikopteri söndürdü. Kazanın nedeni araştırılıyor.

İŞ DÜNYASI YASTA

Yerel medya, Heriberto Medrano’nun ülkenin en büyük iletişim sektörü firmalarından olan Grupo Medrano’nun sahibi olduğunu; iş insanının ölümünün başta iş dünyası olmak üzere ülkede büyük üzüntüye neden olduğunu yazdı.

Heriberto Medrano

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