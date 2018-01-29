Hastanede Skandal: MRI Cihazının Yuttuğu Adam Öldü

Hindistan'da skandal bir olay yaşandı.

Hindistan'da meydana gelen olayda, bir yakınını ziyaret için hastaneye gelen Rajesh Maru isimli kişi hastanede MRI cihazına kapıldı. Manyetik Rezonans Görüntülemesi (MRI) çekilecek olan bir akrabasını ziyaret etmeye giden kişi beklediği sırada bir hastane personeli, Maru’dan bir oksijen tüpünü odaya götürmesini istedi. Maru bunun tehlikeli olabileceğini söylese de personel, “Sorun yok, her gün yapıyoruz” şeklinde cevap verdi. Personel ayrıca, MRI cihazının kapalı olduğunu da sözlerine ekledi. Ancak Maru odaya girdiğinde cihazın açık olduğu anlaşıldı ve manyetik çekim Maru’nun elindeki tüpü MRI’ın içine çekmeye başladı.

Çok güçlü bir şekilde MRI cihazına çarpan Rajesh Maru, ağır şekilde yaralandı ve bu sırada zarar gören oksijen tüpü de sıvı kaçırmaya başladı. Eli makineye sıkışmış olan Rajesh Maru, tüpten çıkan oksijeni de solumak zorunda kaldı bu vücuduna zarar verdi. Genç adam müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Maru’yu yanlış yönlendiren hastane personeli ve bir doktor ihmalkârlıktan gözaltına alındı.

MRI cihazlarının içlerinde çok güçlü bir mıknatıs olduğundan bütün metalleri kendisine doğru çeker. Bu nedenle MRI odasına herhangi bir metal eşya ile girilmez. Ayrıca, kalp pili olan kalp hastaları, beyin ameliyatı ile beyin damarlarına klips takılmış kişiler, metal kalp kapakçıkları olanlar, içkulak protezi gibi hastalar kesinlikle MRI’a alınmaz. Bu şekilde MRI odasına girmek yukarıdaki yaşanan olayda olduğu gibi tehlikelidir.

Kpsscafe.com.tr | Ankara