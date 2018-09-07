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Hangi Ünlü katıldığı programda marihuana içti!..

YouTube isimli sosyal video platformu üzerinden canlı olarak yayınlanan Joe Rogan Experience adlı programa katılan Tesla'nın CEO’su Elon Musk, Tesla’nın geleceğinin konuşulduğu sırada marihuana içmesiyle dikkat çekti.

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Hangi Ünlü katıldığı programda marihuana içti!..

YouTube isimli sosyal video platformu üzerinden canlı olarak yayınlanan Joe Rogan Experience adlı programa katılan Tesla'nın CEO’su Elon Musk, Tesla’nın geleceğinin konuşulduğu sırada marihuana içmesiyle dikkat çekti.

07 Eylül 2018 Cuma 15:50
Hangi Ünlü katıldığı programda marihuana içti!..

YouTube isimli sosyal video platformu üzerinden canlı olarak yayınlanan Joe Rogan Experience adlı programa katılan Tesla'nın CEO’su Elon Musk, Tesla’nın geleceğinin konuşulduğu sırada marihuana içmesiyle dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletlerinde oldukça popüler olan ve yalnızca Youtube üzerinden yayın yapan komedyen Joe Rogan'ın sunduğu Joe Rogan Experience isimli Youtube kanalında yayımladığı programa katılan Elon Musk, Rogan'dan gelen marihuana içme teklifini geri çevirmedi. YouTube üzerinden yayınlanan programda, Tesla'nın geleceğinin konuşulduğu sırada Elon Musk, Rogan'ın içtiği marihuanayı alarak içtiği görüldü.

Elon Musk, marihuanayı içmeye başlamadan önce Rogan'a marihuana içmesinin yasal olup olmadığını sorduğu duyulurken, Rogan, Musk'a cevap olarak, "Kesinlikle yasal. Fakat, Şirket hissedarları yüzünden uyuşturucu kullanmayı karşılayamazsın" ifadelerini kullandı.

Elon Musk, Tesla'nın özelleştirileceği hakkında attığı tweet sonrasında uyuşturucu bağımlısı olmakla suçlanmış, fakat öne sürülen bu iddiaları kesinlikle yalanlayarak, tweeti attığı sırada hiçbi ruyuştutucu maddenin etkisinde olmadığını belirtmişti.

Programın çekildiği Kaliforniya eyaletinde 2018'de yürürlüğe yasa ile keyfi marihuana tüketimi yasal hale gelmişti.

Elon Musk, konuk olduğu programda elektirik enerjisi ile çalışan uçaklar, sürdürülebilinir enerji ve yapay zeka konularında açıklamalarda bulundu.

Kaynaklar; Sputnik

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 07.09.2018 16:04
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