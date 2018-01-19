Hamile Kalamadıkları İçin Ona Gitmişlerdi-Tam 700 Kadın Böyle Hamile Kaldı

Anne olmak, bebeğini kucağına almak her kadının hayali. Ancak bazı kadınların vücud biyolojisi hamileliğe ve çocuk doğurmaya uygun olmayabiliyor ve bu kadınlar da çareyi modern veya alternatif tıpta arıyor. Ama kalpazanlar, çocuk sahibi olmak için her umuda koşan insanlarla resmen oynuyor. Buna benzer bir rezalet daha yaşandı ve duyanlar kulaklarına inanamadı.

N'na Fanta Camara'nın, hamile kalamayan kadınlara bitki kürleri ve ilaçlar vererek, kadınların karın bölgelerinin bir süre sonra şişmeye başlamasına ve hamile görünmelerine yol açtığı belirtiliyor. Yaşları 17 ila 45 arasında değişen toplamda 700 kadının Camara'nın 'hamilelik tedavisi'nden etkilendiği edinilen son dakika bilgileri arasında.

Sahte tedavi için hastalar kadına 33 dolarlık bir mebla ödüyor. Aylık ortalama gelirin 48 dolar civarında olduğu ülkede polis, Camara'nın ayda binlerce dolar kazandığını tahmin ediyor. 'Şifacı' kadın ise sadece hastalara yardım etmeye çalıştığını iddia ediyor.

Gine'nin başkenti Konakri'de Camara'nın tutulduğu polis merkezinin önünde 200'den fazla kadın, salı günü protesto gösterileri düzenledi.

BBC'ye konuşan protestoculardan biri yaptığı açıklamada "Bu kadını ilk görmeye gittiğimiz günden bu yana bir yıl geçti" ifadelerini kullandı ve "İlk ziyaretimiz sırasında istifra etmemize yol açan bitkisel kürler verdi. Bizim için iyi olduğuna bizi inandırdı. Biri bunu almaya devam ettiği zaman, karnı da şişmeye başlıyor.

Bir süre sonra, tekrar ziyaretine gittiğimizde, karnımıza dokunarak bizi muayene etti ve bize hamile olduğumuzu söyledi." dedi.

Camara'nın kendilerine doktora görünmemelerini tembihlediğini de söyleyen protestocu, hamile kaldıklarını öğrendikleri zaman şifacıya hediye olarak tavuk ve kumaşlar vermelerinin beklendiğini de belirtti.

Bazı kadınların 12 ila 16 ay boyunca karınlarının şiş kaldığı da edinilen bir diğer bilgiler arasında. 47 kadını muayene eden bir doktor, kadınların uzun dönemli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Camara ise, yanlış bir şey yapmadığını savunuyor. Gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Kadınlara) rüyalarını gerçekleştirmeleri için yardım etmeye çok çalışıyorum ancak gerisi Allah'a kalmış" dedi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara