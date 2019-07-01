Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99726
ALTIN
252.688
DOLAR
5.6356
STERLIN
7.1090
EURO
6.3937
Diyanet Kurban Bedelini Açıkladı!
Türkiye’ye karşı savaş ilan etti!
Vatandaşa Kötü Haber! Bir Zam da Doğalgaza Geldi!
Sahte video oyunlarının kurbanı olmayın!
Youtube'dan Nasıl Para Kazanılır? Youtube Telif Hakları Nedir?

Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 vatandaşımız serbest bırakıldı

Libya’da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 vatandaşımız kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, 6 Türk gemici, geminin sahibi tarafından güvenlik güçlerinden alınarak tekrar gemiye götürüldüler.

Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 vatandaşımız serbest bırakıldı

Libya’da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 vatandaşımız kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, 6 Türk gemici, geminin sahibi tarafından güvenlik güçlerinden alınarak tekrar gemiye götürüldüler.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:58
Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 vatandaşımız serbest bırakıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Libya'da Hafter güçlerince alıkonulan 6 Türk vatandaşı gemici serbest kaldı. 

Kaynaklar, Türk çalışanların Libyalı şirket sahipleriyle gemiye geri döndüğü ve kendi istekleriyle çalışmaya devam etme kararı verdiklerini aktardı. 

Hafter güçlerinin 6 Türk vatandaşını alıkoymasının ardından Dışişleri Bakanlığı, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." uyarısında bulunmuştu. 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
hafter güçlerinin alıkoyduğu vatandaşımız serbest bırakıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya'daki Türk vatandaşları için uyarı
Libya'daki Türk vatandaşları için uyarı
Zengin koca bulma okulu açtı !
Zengin koca bulma okulu açtı !
Türkiye’ye karşı savaş ilan etti!
Türkiye’ye karşı savaş ilan etti!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim