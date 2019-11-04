Haftada 4 gün çalışmaya başlayan Microsoft: Verim Yüzde 40 Arttı

Geçtiğimiz ağustos ayında, haftada 4 gün çalışma sistemine geçen Microsoft Japonya, 4 günlük çalışma haftası denemesinin sonuçlarını açıkladı. Çalışanlar tarafından oldukça benimsenen uygulama ile insanları şaşırtan, kısaltılmış haftada gerçekleştirilen daha kısa ve daha verimli toplantılar sayesinde, şirket veriminin neredeyse yüzde 40 oranında artmış olması oldu.

Çalışanlara motivasyon için ek ödeme

Webrazzi'nin aktardığı habere göre; Şirketin bir proje olarak yaptığı bu denemeye “2019 Yazı İş-Yaşam Seçimi Meydan Okuması” adı verildi. Proje boyunca, 2300 çalışanın hepsine 5 cuma günü boyunca izin verildi. Çalışma haftasının kısaltılması nedeniyle hiçbir çalışanın maaşında kesinti yapılmadı ve çalışılmayan günler yıllık izinlerden düşülmedi. Şirketin denemesi bununla da sınırlı kalmadı, çalışanların aileleri ile tatil yapmaları ya da kendilerini geliştirmeleri için her çalışana 100 bin yen verildi.

Microsoft Japonya Başkanı ve CEO'su Takuya Hirano, yapılan deneyle ilgili olarak, çalışanların yüzde 20 daha az çalışma süresiyle aynı sonuçları nasıl elde edebileceklerini düşünmelerini ve deneyimlemelerini istediklerini belirtti.

Elektrik kullanımı yüzde 23,1 azaldı

Microsoft Japonya'nın 3 günlük hafta sonu denemesi, üretkenlikte yüzde 39,9'luk bir artışa neden oldu. Bu da çalışanların zamanlarında daha ekonomik ve verimli olmaları gerektiği anlamına geliyordu. Bu süre zarfında birçok toplantının kısaltılmış bir şekilde ya da uzaktan yapıldığını da hatırlatalım. Microsoft Japonya'nın ofisleri 5 gün daha boş kaldığından, elektrik kullanımı yüzde 23,1 oranında azaldı. Çalışanlar ayrıca yüzde 58,7 daha az sayfa yazdırdı, bu da daha kısa bir çalışma haftasının hem insanlar hem de çevre için iyi olabileceği anlamına geliyor.

Her ne kadar 5 günlük çalışma, dünyanın geneli tarafından benimseniyor olsa da Microsoft Japonya'nın 4 günlük çalışmasında sağlanan verimlilik, gelecek dönemde bu sürenin elden geçirilmesine neden olabilir. Ancak Japonya'daki çalışma düzeni ve istikrarı ile diğer ülkelerdeki çalışma düzenlerinin oldukça farklı olduğunu da bu noktada belirtmekte de fayda var.

KPSSCAFE.COM.TR