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Güzel oyuncudan yıllar sonra gelen tecavüz itirafı!

Demi Moore, hayatını anlattığı Inside Out adlı kitapta, 15 yaşındayken başından geçen tecavüz olayını, Ashton Kutcher ile evliyken bebeğini kaybettiğini, alkol ve uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

Güzel oyuncudan yıllar sonra gelen tecavüz itirafı!

Demi Moore, hayatını anlattığı Inside Out adlı kitapta, 15 yaşındayken başından geçen tecavüz olayını, Ashton Kutcher ile evliyken bebeğini kaybettiğini, alkol ve uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

13 Eylül 2019 Cuma 15:43
Güzel oyuncudan yıllar sonra gelen tecavüz itirafı!

Demi Moore, Inside Out adlı yeni kitabında hayatına ve eski eşi Ashton Kutcher ile ilişkisine dair detayları ilk kez anlattı. 56 yaşındaki oyuncu, henüz 15 yaşındayken tecavüze uğradığını itiraf etti.

Kitabı 24 Eylül’de piyasaya çıkacak olan Moore, 2000’li yıllarda kendisinden 15 yaş küçük Kutcher ile olan ilişkisiyle gündemdeydi. ABD’li oyuncu, 42 yaşındayken, Kutcher ile birlikte, adını Chaplin Ray koymayı planladıkları bir kız bebeğe hamile olduğunu, ancak altı aylıkken bebeğini düşürdüğünü açıkladı.

UYUŞTURUCU İTİRAFI

The New York Times, kitaptaki bilgilerden yola çıkarak Moore’un bebeğini kaybettikten sonra kendini alkole verdiğini, bağımlılık derecesinde ağrı kesici kullanmaya başladığını belirtti. Ayrıca o dönemde ünlü oyuncunun uyuşturucu madde kullandığı da ortaya çıktı.

Kitabında, tekrar çocuk yapmayı denediklerini söyleyen Moore, kısırlık tedavisi görse de hamile kalamadığını belirtti. Aynı dönemde Moore, Kutcher’ın kendisini aldattığını da öğrendi.

 2003 yılında birlikte olmaya başlayan Moore ve Kutcher, 2011’de ayrıldı. Ancak çiftin boşanma davası iki yılın ardından sona erdi.

Moore, kitabında, 80’li ve 90’lı yıllar boyunca evli kaldığı ikinci eşi Bruce Willis’in kendisinin çalışmasından çok hoşlanmadığını açıkladı. Çiftin evliliğinden Rumer Willis (31), Scout Willis (28) ve Tallulah Willis (25) adlarında üç kızı bulunuyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.09.2019 15:49
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güzel oyuncudan yıllar gelen tecavüz itirafı
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