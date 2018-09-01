Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte akıllara durgunluk veren açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak perşembe günü, Filipinler'in en büyük ikinci şehri olan Cebu'da konuşma yapan Duterte, geçmişte belediye başkanı olarak görev yaptığı Davao şehrinde yaşanan yüksek tecavüz suçları hakkında, "güzel kadınlar olduğu sürece tecavüz de olacak" ifadelerini kullandı.

Rodrigo Duterte yaptığı konuşmada, "Davao şehrinde çok sayıda tecavüz olayının yaşandığını söylüyorlar. Pekala, çok güzel kadınlar olduğu sürece, çok sayıda tecavüz vakası da olacak" ifadelerini kullandı.

Salonda bulunanların, Duterte'nin bu sözlerini duyduktan sonra gülüşme sesleri duyuldu.

Rodrigo Duterte salondaki gülüşmelerin ardından, "aynı fikirde miyiz, kadınlar da aynı fikirde mi" diye sordu. Duterte, salonda duyulan "hayır" cevabına karşı "ilk denemede kimse bunu yapmayı kabul etmez. Bu tecavüzdür. Özellikle, kadın ve erkek sinemadayken, kadın erkeği iter 'hayır yapma' der. Etrafta çok güzel kadınlar var. Eğer dişleri olmayan birinin yanında oturursanız, hala onunla bir şey yapmak ister misiniz" diye ekledi.

Davao, 2018 yılının ikinci çeyrek kısmında ülkedeki en yüksek, rapor edilen tecavüz sayısına sahipti ve 42 tecavüz vakası kaydedildi. Filipinler Ulusal Polis verilerine göre; Davao şehrinde, 2010 ile 2015 arasında 843 tecavüz olayı yaşandı.

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