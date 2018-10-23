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George Soros’a bombalı suikast girişimi!

Amerikalı milyarder iş adamı George Soros’un, New York’un Westchester ilçesindeki evinin posta kutusunda patlayıcı madde bulundu.

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George Soros’a bombalı suikast girişimi!

Amerikalı milyarder iş adamı George Soros’un, New York’un Westchester ilçesindeki evinin posta kutusunda patlayıcı madde bulundu.

23 Ekim 2018 Salı 08:04
George Soros’a bombalı suikast girişimi!

Amerikalı milyarder iş adamı George Soros’un, New York’un Westchester ilçesindeki evinin posta kutusunda patlayıcı madde bulundu.

ABD'de Demokrat kesime verdiği destek sebebiyle aşırı sağcı grupların hedeflerinden biri olan Soros’un evde bulunmadığı sırada eve ulaşan patlayıcı madde içeren paket, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yerel polis güçlerinin yanı sıra FBI ajanları ve ilk yardım ekiplerinin de Soros’un evine akın etmelerine yol açan olayla ilgili olarak açıklanan bilgilere göre, Soros’un çalşanlarından biri posta kutusuna bırakılan paketi kontrol etti.

Paketin içinde patlayıcı madde olduğunu anlayan kişi, paketi ormanlık alana doğru uzaklaştırdıktan sonra polisi arayarak durumu anlattı. Westchester’in Bedford bölgesine bağlı Katonah semtinde meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın, terör bağlantısı olduğu gerekçesiyle FBI’a devredildiği bilgisi basın ile paylaşıldı.

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GEORGE SOROS KİMDİR?

1930 tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de doğan Soros Oxford Üniversitesi'nde School of Economist Fakültesinde ekonomi bölümünü başarıyla tamamladı.

1970 yılında Jim Rogers ile birlikte Quantum Yatırım Fonu'nu kurduktan sonra fon ciddi kazançlar elde etti. 1993 yılında Açık Toplum Enstitüsü'nü kurdu. Açık Toplum Enstitüsü'nün Türkiye Şubesi OSIAF (Açık Toplum Enstitüsü Yardım Vakfı)'tır. 2006 yılında verdiği demeçte, Kadife Devrimi'ni mali olarak desteklediğini açıkladı.

New School of Social Research, Budapest University of Echonomics, Oxford Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanını aldı. Bologna Üniversitesi, dünya çapında açık toplumlar yaratmak yolundaki çalışmaları nedeniyle George Saros'a üniversitenin en büyük onur ünvanı olan “Laurea Honoris Casua” unvanını verdi.

George Soros'un, beş çocuğu bulunuyor.

Kaynaklar; DHA

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Son Güncelleme: 23.10.2018 09:37
Anahtar Kelimeler:
george soros a bombalı suikast girişimi
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