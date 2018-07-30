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Gece yattı, sabah yatağında öyle bir şeyle uyandı ki...

Dehşet verici olay ilginç olayların yaşandığı İngiltere’de yaşandı. Henüz kimliği açıklanmayan bir kadın hafta içi sabah saatlerinde işe gitmek için uyandığında yatağının yanında başucunda yaklaşık bir metrelik bir kraliyet ismi ile anılan piton yılanıyla karşılaşınca hayatının şokunu geçirdi.

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Gece yattı, sabah yatağında öyle bir şeyle uyandı ki...

Dehşet verici olay ilginç olayların yaşandığı İngiltere’de yaşandı. Henüz kimliği açıklanmayan bir kadın hafta içi sabah saatlerinde işe gitmek için uyandığında yatağının yanında başucunda yaklaşık bir metrelik bir kraliyet ismi ile anılan piton yılanıyla karşılaşınca hayatının şokunu geçirdi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:23
Gece yattı, sabah yatağında öyle bir şeyle uyandı ki...

Dehşet verici olay ilginç olayların yaşandığı İngiltere’de yaşandı. Henüz kimliği açıklanmayan bir kadın hafta içi sabah saatlerinde işe gitmek için uyandığında yatağının yanında başucunda yaklaşık bir metrelik bir kraliyet ismi ile anılan piton yılanıyla karşılaşınca hayatının şokunu geçirdi.

İngiliz Kraliyet Ailesi Hayvanlara Zulmün Önlenmesi Topluluğu'nu (RSPCA) telefonla arayarak başucundaki yılan için yardım istedi. Kadın görevlileri beklerken evin içinde yılanı kaybetti.

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Şans eseri bir kazanın yaşanmadığı olayda ve gelen Jill Sanders isimli bir hayvan koleksiyoneri pitonu koridorda yakalayarak hayvan hastanesine götürdü.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.07.2018 11:40
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gece yattı sabah yatağında öyle şeyle uyandı ki
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Kadın 13 dakika önce

Ayy Allahım o an kalbim durur heralde

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