Gece yattı, sabah yatağında öyle bir şeyle uyandı ki...

Dehşet verici olay ilginç olayların yaşandığı İngiltere’de yaşandı. Henüz kimliği açıklanmayan bir kadın hafta içi sabah saatlerinde işe gitmek için uyandığında yatağının yanında başucunda yaklaşık bir metrelik bir kraliyet ismi ile anılan piton yılanıyla karşılaşınca hayatının şokunu geçirdi.

İngiliz Kraliyet Ailesi Hayvanlara Zulmün Önlenmesi Topluluğu'nu (RSPCA) telefonla arayarak başucundaki yılan için yardım istedi. Kadın görevlileri beklerken evin içinde yılanı kaybetti.

Şans eseri bir kazanın yaşanmadığı olayda ve gelen Jill Sanders isimli bir hayvan koleksiyoneri pitonu koridorda yakalayarak hayvan hastanesine götürdü.