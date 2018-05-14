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Gazze'deki Alçak Saldırılara Dışişleri'nden Sert Tepki (Son Fotoğraflar Geldi)

İşgalci İsrail'in Filistinlilere Gazze'de hain saldırıları devam ediyor. Şimdiye kadar 25 'ten fazla Filistinli şehit olurken bölgeden gelen son görüntüler, yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Dışişleri Bakanlığından ise konu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

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Gazze'deki Alçak Saldırılara Dışişleri'nden Sert Tepki (Son Fotoğraflar Geldi)

İşgalci İsrail'in Filistinlilere Gazze'de hain saldırıları devam ediyor. Şimdiye kadar 25 'ten fazla Filistinli şehit olurken bölgeden gelen son görüntüler, yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Dışişleri Bakanlığından ise konu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:14
Gazze'deki Alçak Saldırılara Dışişleri'nden Sert Tepki (Son Fotoğraflar Geldi)

İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yaptığı korkunç saldırılara Dışişleri Bakanlığından sert şekilde eleştiri geldi.

Dışişleri Bakanlığından, yaşanan korkunç olaylarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD’nin Tel Aviv’de bulunan Büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve ilgili tüm BM Kararlarını ihlal ederek Kudüs’e taşımasını şiddetle kınıyoruz. Bu tasarrufu hukuki açıdan yok hükmünde saydığımızı yineliyoruz. Filistin halkının meşru haklarını yok sayan bu adımın bölgesel barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmeyeceğini vurguluyoruz.

13 Aralık 2017’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi ve 21 Aralık 2017’de BM Genel Kurulu’nda alınan Kudüs konulu kararlar ABD’nin attığı bu gayri meşru adımın uluslararası toplum tarafından reddedildiğini göstermiştir. ABD Yönetimi bu tutumunda ısrar ederek, Ortadoğu’daki en temel sorunun çözüm zeminini tahrip etmiştir. Barış sürecinde ortaya konulan yerleşik parametreleri aşındırma riski taşıyan bu kararın bölgede yolaçacağı menfi sonuçların sorumluluğu da bütünüyle ABD Yönetimi’ne ait olacaktır. Bu adımdan cesaret alan İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistinlilere uygulamakta oldukları katliamı lanetliyoruz.

Filistin meselesi kalıcı ve adil bir çözüme kavuşmadıkça, Filistin halkına karşı adaletsiz yaklaşımlar sürdükçe, ne bölgesel ne de küresel huzur ve istikrar mümkün olacaktır. Ülkemiz bundan sonra da barış sürecinin sağlıklı bir zeminde canlandırılması ve bölgede adil, kapsamlı ve sürdürülebilir barışın tesisi için uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleriyle çalışmaya devam edecektir."

BÖLGEDEN GELEN SON FOTOĞRAFLAR

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Son Güncelleme: 14.05.2018 16:28
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberGazzeFilistinIsrailKudüs
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