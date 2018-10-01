Flaş! İran Füze Yağdırdı!

Dünya Ajanslarının haberlerine göre, Devrim Muhafızları tarafından düzenlenen füze saldırısında Suriye'nin Deyrizor şehrine bağlı Elbu Kemal ilçesi vuruldu.



Açıklamada, kaç füze atıldığı bilgisine yer verilmezken saldırının "Ahvaz'daki saldırıya misilleme olarak DEAŞ mevzilerine yönelik yapıldığı" ifadeleri kullanıldı.



Fars Haber Ajansı'na göre, yerel saatle 02.00'de İran'ın batısındaki Kermanşah şehrinden atılan balistik füzelerin 750 Kilometre menzilli "Zülfikar" ve 800 Kilometre menzilli "Kıyam" füzeleri olduğu açıklandı.



İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da 22 Eylül 2018 tarihinde İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

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