Flaş: Elektronik Sigara Yine Can Aldı-İşte Patladığı An

Elektronik sigara bir can daha aldı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Amerika Birleşik Devletieri'nde meydana gelen olayda, Florida Eyaletinde yaşamakta olan 38 yaşındaki Tallmadge D'Elia isimli kişinin cebinde bulunan elektronik sigarası bir anda patladı.

Alınan son bilgilere göre patlayan elektronik sigarasından kopan parçaların kafatasına saplanması sonucu 38 yaşındaki Tallmadge D'Elia isimli kişinin öldüğü belirtildi.

OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI

Yapılan otopsi sonucu, vücudunun yüzde 80'inin yanmasıyla sonuçlanan yangına da patlayan elektronik sigaranın sebep olduğu sonucuna varıldı

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