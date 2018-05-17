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Flaş: Elektronik Sigara Yine Can Aldı-İşte Patladığı An

Son dakika haberi Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Edinilen son bilgilere göre elektronik sigaranın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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Flaş: Elektronik Sigara Yine Can Aldı-İşte Patladığı An

Son dakika haberi Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Edinilen son bilgilere göre elektronik sigaranın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

17 Mayıs 2018 Perşembe 15:34
Flaş: Elektronik Sigara Yine Can Aldı-İşte Patladığı An

Elektronik sigara bir can daha aldı. 

Edinilen son dakika bilgilerine göre Amerika Birleşik Devletieri'nde meydana gelen olayda, Florida Eyaletinde yaşamakta olan 38 yaşındaki Tallmadge D'Elia isimli kişinin cebinde bulunan elektronik sigarası bir anda patladı.

Alınan son bilgilere göre patlayan elektronik sigarasından kopan parçaların kafatasına saplanması sonucu 38 yaşındaki Tallmadge D'Elia isimli kişinin öldüğü belirtildi.

OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI

Yapılan otopsi sonucu, vücudunun yüzde 80'inin yanmasıyla sonuçlanan yangına da patlayan elektronik sigaranın sebep olduğu sonucuna varıldı

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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