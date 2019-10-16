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Film Senaryosu Değil Gerçek! 9 Yıldır Evin Bodrumunda Kıyameti Bekleyen Aile Kurtarıldı

Gün geçmesin ki ilginç ve korkutucu olaylar duymayalım işte bunlardan biride ,Hollanda'da bir bağ evinin bodrumunda 9 yıldır dünyanın sonunun gelmesini bekleyen bir aile polis tarafından kurtarıldı. Dış dünyayla bağlantısı olmayan ailenin, bahçede yetiştirdikleri sebzeler ve keçi ile hayatta kaldığı açıklandı.

Film Senaryosu Değil Gerçek! 9 Yıldır Evin Bodrumunda Kıyameti Bekleyen Aile Kurtarıldı

Gün geçmesin ki ilginç ve korkutucu olaylar duymayalım işte bunlardan biride ,Hollanda'da bir bağ evinin bodrumunda 9 yıldır dünyanın sonunun gelmesini bekleyen bir aile polis tarafından kurtarıldı. Dış dünyayla bağlantısı olmayan ailenin, bahçede yetiştirdikleri sebzeler ve keçi ile hayatta kaldığı açıklandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:18
Film Senaryosu Değil Gerçek! 9 Yıldır Evin Bodrumunda Kıyameti Bekleyen Aile Kurtarıldı

Hollanda'da bir evin bodrumunda 9 yıldır "dünyanın sonu"nu bekleyen bir aile bulundu. Ailenin çiftlikte yetişen sebzeler ve keçi ile hayatta kaldığı belirlendi.

Hollanda medyasında çıkan haberlerde, Ruinerwold köyünde bir adam ile 6 çocuğunun, 9 yıldır etrafı ağaçlarla çevrili ve köprüden geçerek ulaşılan bir çiftlik evinin bodrumunda yaşadığı belirtildi.

Dış dünya ve insanlar ile ilişkileri tamamen kesen ailenin, "dünyanın sonunu" beklediği aktarıldı.

ÇİFTLE YETİŞEN SEBZELER VE KEÇİ İLE HAYATTA KALMIŞLAR
Ailenin çiftlikte yetişen sebzeler ve sahip oldukları bir keçi ile hayatta kaldıkları ifade edildi.

Evin sahibi olan adamın 58 yaşında olduğu çocuklarının ise 16 ila 25 yaşında oldukları ifade edilen haberde, çocukların dünyada kendilerinden başka insanların olup olmadığına dair hiçbir bilgileri olmadığı kaydedildi.

25 YAŞINDAKİ GENÇ YARDIM İSTEYİNCE ORTAYA ÇIKTI
Olayın, köydeki bir kafeterya sahibinin, çiftlikten eskimiş giysisi ve saçı sakalı birbirine karışmış 25 yaşındaki adamın geçen hafta ilk defa dışarıya çıkarak yardım istemesi üzerine polisi bilgilendirmesi sonucu gün yüzüne çıktığı aktarıldı.

Yapılan araştırma sonucu, evin oturma odasında bulunan bir dolabın arkasında bodruma geçen bir yol bulunduğu ve ailenin orada yaşadığı bildirildi.Polisin aileyi tahliye ettiği ve çiftlikte araştırma başlattığı belirtildi

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