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Film Gibi Olay! Birbirine Dikilmiş Cesetler bulundu!

ABD'nin Arizona eyaletinde FBI tarafından yapılan araştırmada organ bağış merkezinde çok ilginç bir manzara ile karşılaşıldı. Birbirine dikilmiş cesetler bulan FBI erkek genital organıyla dolu bir soğutucu keşfedildi.

Film Gibi Olay! Birbirine Dikilmiş Cesetler bulundu!

ABD'nin Arizona eyaletinde FBI tarafından yapılan araştırmada organ bağış merkezinde çok ilginç bir manzara ile karşılaşıldı. Birbirine dikilmiş cesetler bulan FBI erkek genital organıyla dolu bir soğutucu keşfedildi.

28 Temmuz 2019 Pazar 13:27
Film Gibi Olay! Birbirine Dikilmiş Cesetler bulundu!

ABD'nin Arizona eyaletinde yer alan organ bağış merkezinde, içerisinde erkek genital oranı ve kadın kafası dikilmiş erkek cesedi gibi vücut parçaları bulunan bir soğutucu keşfedildi.

FBI tarafından yapılan tuhaf keşif, 2014 yılında Arizona Biyolojik Kaynak Merkezi'nde yürütülen çok eyaletli insan organı satışı ve kaçaklığı soruşturması kapsamında gerçekleştirildi.

New York Post'ta yer alan habere göre FBI'ın tuhaf keşfi, organları kuruma bağışlanan kişilerin yakınları olan 33 kişinin, bağışlanan organların bilimsel amaçlarla kullanılmadığı gerekçesiyle açılan davayla ortaya çıktı.

FBI eski çalışanı Mark Cwynar'ın kamu davası için kaleme aldığı raporda, "Polisleri bekleyen bir kova baş, kol, bacak; erkek genital organıyla dolu bir soğutucu gibi rahatsız edici görüntüler" ifadesine yer verdi.

FBI tarafından yürütülen soruşturma kapsamında merkezde çok sayıda iltihap kapmış insan kafası, asılı şekilde duran erkek bedenine dikilmiş kadın kafası ve farklı organların birbirine bağlandığı bedenler bulundu.

Ailelerin, yaşamını yitiren yakınlarının bedenlerini ve organlarını ücretsiz olarak teslim alan Biyolojik Kaynak Merkezi, bağış yapılan bedenleri bilimsel amaçlarla kullanmayı amaçlayan bir kurum olarak görev yapıyor.

Yapılan soruşturma kapsamında kurumun amacının aksine bedenlerin ve organların para karşılığında satıldığı anlaşıldı.

Kurumun 2013 yılına ait olduğu anlaşılan fiyat listesine göre omuzu ya da kafası olmayan insan bedeni 2 bin 900 dolar, omurga ise 900 dolardan alıcı buldu.

Davanın duruşması 21 Ekim'de Maricopa Temyiz Mahkemesi'nde görülecek.

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