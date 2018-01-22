Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Filipinler'de Panik ! Yanardağ Yine Patladı! Halk Tehdit Altında

Filipinler'deki Mayon Yanardağı günler süren hareketliliğin ardından dün patladı.  1987'de gerçekleşen patlamada 100 kişi hayatını kaybetmişti.

banner396

Filipinler'de Panik ! Yanardağ Yine Patladı! Halk Tehdit Altında

Filipinler'deki Mayon Yanardağı günler süren hareketliliğin ardından dün patladı.  1987'de gerçekleşen patlamada 100 kişi hayatını kaybetmişti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:22
Filipinler'de Panik ! Yanardağ Yine Patladı! Halk Tehdit Altında

Filipinler'de Panik ! Yanardağ Yine Patladı! Halk Tehdit Altında 

Filipinler'deki Mayon Yanardağı günler süren hareketliliğin ardından dün patladı.  1987'de gerçekleşen patlamada 100 kişi hayatını kaybetmişti. Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, Yanardağda meydana gelen patlamayla çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2.5 km. yüksekliğe çıktığını açıkladı. 

Enstitü'den yapılan açıklamada Mayon Yanardağı için uyarı seviyesinin ikinci kategoriden dörde yükseldiği bildirildi.  Yöre halkına yanardağdan püsküren kül sebebiyle maske takmalarının tavsiye edildiği bildiriliyor. Yanardağın faaliyete geçmesinden sonra bölgeden geçtiğimiz hafta 21 bin kişinin tahliyesi gerçekleşmişti.  Mayon Yanardağı son olarak 2013 yılında patlamış patlamada 4 avrupalı dağcı ve filipinli kılavuzları hayatını kaybetmişti. Büyük felaketse 1987'de meydana gelmiş 100 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti. 

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.01.2018 12:18
Anahtar Kelimeler:
Filipinlerde Yanardağ PatlamasıFilipinler PatlamaFilipinler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika: Afrin Operasyonu Hakkında ABD'den Yeni Açıklama Geldi
Son Dakika: Afrin Operasyonu Hakkında ABD'den Yeni Açıklama Geldi
Hamile Kalamadıkları İçin Ona Gitmişlerdi-Tam 700 Kadın Böyle Hamile Kaldı
Hamile Kalamadıkları İçin Ona Gitmişlerdi-Tam 700 Kadın Böyle Hamile Kaldı
ABD'den Türkiye Hakkında Son Dakika Açıklaması: "Türkiye Gibi.."
ABD'den Türkiye Hakkında Son Dakika Açıklaması: "Türkiye Gibi.."

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim