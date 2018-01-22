Filipinler'de Panik ! Yanardağ Yine Patladı! Halk Tehdit Altında

Filipinler'deki Mayon Yanardağı günler süren hareketliliğin ardından dün patladı. 1987'de gerçekleşen patlamada 100 kişi hayatını kaybetmişti. Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, Yanardağda meydana gelen patlamayla çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2.5 km. yüksekliğe çıktığını açıkladı.

Enstitü'den yapılan açıklamada Mayon Yanardağı için uyarı seviyesinin ikinci kategoriden dörde yükseldiği bildirildi. Yöre halkına yanardağdan püsküren kül sebebiyle maske takmalarının tavsiye edildiği bildiriliyor. Yanardağın faaliyete geçmesinden sonra bölgeden geçtiğimiz hafta 21 bin kişinin tahliyesi gerçekleşmişti. Mayon Yanardağı son olarak 2013 yılında patlamış patlamada 4 avrupalı dağcı ve filipinli kılavuzları hayatını kaybetmişti. Büyük felaketse 1987'de meydana gelmiş 100 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti.

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