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Felç Eden Soğuk: -40 Derecede Mini Etekle Dışarı Çıktı-İşte Bacaklarının Son Durumu

Kuzey yarım kürede yaşanan kış aylarında bazı bölgelerde ciddi soğuklar var. Özellikle Rusya'nın kuzey doğusunda felç eden soğuklar hakim.

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Felç Eden Soğuk: -40 Derecede Mini Etekle Dışarı Çıktı-İşte Bacaklarının Son Durumu

Kuzey yarım kürede yaşanan kış aylarında bazı bölgelerde ciddi soğuklar var. Özellikle Rusya'nın kuzey doğusunda felç eden soğuklar hakim.

30 Ocak 2018 Salı 16:06
Felç Eden Soğuk: -40 Derecede Mini Etekle Dışarı Çıktı-İşte Bacaklarının Son Durumu
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Kış aylarını yaşadığımız bu günlerde dünyanın Kuzey Yarım Küresinde felce uğratan soğuklar yaşanıyor.

Rusya'da -40 dereceye kadar gelen soğuklar, ilginç görüntülere ve olaylara neden oluyor. Sosyal medya üzerinde paylaşılan fotoğraflarda ise bu soğuğu gözler önüne seriyor.

Aşağıdaki fotoğrafta mini etek giyen bir genç dışarı çıkıp dolaştığını ve sonrasında meydana gelen görüntüyü paylaşmış. İşte kadının bacaklarının geldiği son hal.

Rusya'da kışın normal bir görüntü. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğrafta, - 48 derecede donan benzin pompası görülüyor!

Bir arabanın egzoz borusundan çıkan dumanlar yoğunlaşarak buzullara dönüşmüş.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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