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Fast-food devinde cinsel taciz skandalı!

Dünyanın en büyük fast-food restoran zinciri McDonalds 12 Kasım Salı günü Amerika Bİrleşik Devletleri eyaleti Michigan'daki çalışanları tarafından dava edildi.

Fast-food devinde cinsel taciz skandalı!

Dünyanın en büyük fast-food restoran zinciri McDonalds 12 Kasım Salı günü Amerika Bİrleşik Devletleri eyaleti Michigan'daki çalışanları tarafından dava edildi.

13 Kasım 2019 Çarşamba 09:35
Fast-food devinde cinsel taciz skandalı!

Restoran çalışanları tüm ülke genelindeki McDonalds restoranlarında yoğun şekilde çalışanlara yönelik cinsel taciz yaşandığını firmanın da buna göz yumduğunu ileri sürüyor.

Euronews Türkçe’den Sertaç Aktan’ın haberine göre; çalışanlar McDonalds'ı cinsel tacizi önlemeye yönelik yeterli ve gerekli şirket politikalarına sahip olmamakla suçluyor. Ayrıca bu konuda restoran idarecilerinin eğitilmediği ve sorunu bildiren çalışanlara karşı hasmane tutum sergilendiği ileri sürülüyor.

CEO UYGUNSUZ İLİŞKİ NEDENİYLE KOVULMUŞTU

Son olarak McDonalds CEO'su Steve Easterbrook bir çalışanı ile uygunsuz ilişki yaşadığı gerekçesi ile şirketten kovulmuştu.

Her ne kadar Easterbrook taciz etmekle suçlanmış olmasa da şirkette çalışma ahlakı ve ilişkilerin zehirli seviyelere vardığı söylentileri yayılıyor.

McDonalds'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamasında tüm restoran idarecilerinin eğitimlerden geçirildiği ve zincir restoranların da benzer eğitimleri almasının teşvik edildiği belirtildi.

TÜM RESTORANLARIN YÜZDE 95'İ FRANCHAİSE

Şirketin yeni CEOsu Chris Kempczinski "Güvenli ve saygılı bir işyeri oluşturma prensiplerimiz konusunu son derece derin ve ciddi şekilde ele alıyoruz. Sadece ABD için değil tüm dünyada standartlarımızı oturtmak için çalışıyoruz." dedi.

Dünyadaki McDonalds'ların yüzde 95'i franchise olarak işletiliyor. Chicago merkezli şirketin çalışanları son üç senede şirkete karşı benzer nedenlerle toplam 50 dava açtı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Euronews

Anahtar Kelimeler:
fast food devinde cinsel taciz skandalı
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