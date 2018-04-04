Estetik Bağımlısı Olan Ünlü Oyuncu Evsiz Kaldı

Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen Daniealla Westbrook, ameliyatlara yaptığı harcamalar yüzünden tüm parasını tüketerek evsiz kaldı.

Evinden kovulan ünlü ingiliz oyuncu, sosyal yardımlarla hayatını sürdürüyor. Now dergisine konuşan 44 yaşındaki ingilizci oyuncunun akradaşları, Westbrook'un ev kirasını ödeyemediği için evinden de kovulduğunu söyledi. 5 parasız kalan oyuncunun, devlet yardımlarıyla hayatını sürdürdüğünü belirtti. The Sun gazetesine konuşan Westbrook'un arkadaşlarıysa borç para vermek istemediklerini çünkü paraların hepsini estetik ameliyata yatırarak geri ödemeyeceğini bildiklerini söylediler.

1998 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası bir dizi diş operasyonu geçiren ve çenesiyle yanaklarında yara izleri oluşan ingiliz oyuncu, uyuşturucu alışkanlığı sebebiyle burnunda oluşan şekil bozukluğu yüzünden defalarca bıçak altına yattı.

Westbrook son röportajında, "Estetik ameliyat yaptırmayı düşünenler bana bakmalılar ve tekrar düşünmeliler, çünkü bende sonucu görebilirsiniz. Hiçbir zaman eskisi gibi görünmeyeceğim. İnsanlar ameliyatın buna değmeyeceğinin farkına varmalı. Mükemmel değilseniz ne olmuş? Hiç kimse mükemmel değil. Eğer vücudunuz ameliyata yanlış reaksiyon gösterirse yandınız. Hayatınızın geri kalanını onu düzeltmekle geçirebilirsiniz" dedi.