eski kırgız lider atambayev e gözaltı girişimi

Eski Kırgız liderin gözaltına alınmasını engellemek için rezidansın önünde toplanan vatandaşlar, Sputnik Kırgızistan muhabirine Atambayev'in Kırgız Özel Kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını iddia etti.

Öte yandan Atambayev’in avukatı, müvekkilinin tam olarak nerede bulunduğunu bilmediğini belirtti, parlamento milletvekillerinden İrina Karamuşkina ise Atambayev’in kendini savunmaya devam ettiğini açıkladı.

ATAMBAYEV’İN EVİNİN BULUNDUĞU ARAZİDE YANGIN ÇIKTI

Rezidansın önünde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde askerlerin ateş açtığı, ses bombası fırlattığı görüldü, ardından rezidansına ait arazide yangın çıktığı belirtildi.

Sputnik Kırgızistan muhabirinin aktardığına göre, arazinin yaklaşık yüzde 20’si yanıyor.

Daha önce rezidans yakınlarında araba tekerlerinin yakıldığı bildirilmişti.

Muhabir, arazideki evlerin çevresinde yer alan kamış ve kuru otun yandığını anlattı. Alevlerin evlere yaklaştığı ama kimsenin yangını söndürmeye çalışmadığı ifade edildi.

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Sputnik muhabiri, sayıları 500 olduğu tahmin edilen vatandaşların askerler tarafından oluşturulan güvenlik çemberini aşarak eve girmeye çalıştığını aktardı.

Rus basınına konuşan görgü tanıkları, gözaltı operasyonu sırasında 10'dan fazla kişinin yaralandığını anlattı.

KIRGIZ ÖZEL KUVVETLERİ ATAMBAYEV’İN REZİDANSINDAN KAÇIYOR

Bu arada Sputnik muhabiri, Atambayev’in gözaltına alınması için başlatılan operasyona katılan Kırgız Özel Kuvvetleri mensupları rezidanstan kaçarak uzaklaştığını belirtti.

İddialara göre Atambayev yanlıları, eski Kırgız liderin rezidansının etrafını tamamen sardı ve operasyona katılan bazı güvenlik görevlilerini yakaladı. Diğer bir iddiaya göreyse güvenlik görevlilerinin bir kısmı, Atambayev yanlılarına teslim oldu.

Eski Kırgız liderin danışmanı Farid Niyazov da, Atambayev’in evinde olduğunu, güvenlik güçlerinin kendisini gözaltına alamadıklarını aktardı.

Bu arada Sputnik Kırgızistan muhabiri, operasyonun yapıldığı rezidansın yakınlarında telefon iletişiminde ciddi sıkıntılar yaşandığını, mobil internetin tamamen kapandığını ve GSM operatörlerinin bağlantısının tamamen kesildiğini, ayrıca operasyon sırasında bazı yerel televizyonların yaptığı yayının kesildiğini aktardı.

KREMLİN: PUTİN KIRGIZİSTAN’DAKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Kremlin’den yapılan açıklamadaysa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırgızistan’daki olaylardan haberdar olduğu ve gelişmeleri takip ettiği duyuruldu.

KIRGIZİSTAN DEVLET BAŞKANI CEENBEKOV İZNİNİ YARIDA KESEREK BİŞKEK’E DOĞRU YOLA ÇIKTI

Kırgızistan Devlet Başkanlığı basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov’un, eski Kırgız lider Atambayev’in gözaltına alınması için yapılan operasyonla ilgili haberlerin ardından kısa iznini yarıda keserek başkent Bişkek’e doğru yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, “Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, bugün çıkmış olduğu 1 haftalık kısa iznini yarıda kesti ve Bişkek’e doğru yola çıktı” dendi.

ÖZEL KUVVETLER’İN BİR MENSUBU HAYATINI KAYBETTİ

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Özel hareket polislerinden biri çok ağır durumda Bişkek Travmatoloji ve Ortopedi Merkezi’ne getirildi, derhal ameliyata alındı, ama tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti” dendi.

Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov’un, yarın Perşembe günü, Milli Güvenlik Konseyi’ni toplayacağı aktarıldı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, şiddet olaylarında yaralanan sayısı 36’ya çıktı. Aralarından 15’inin kolluk kuvvetleri temsilcisi olduğu kaydedildi.

ATAMBAYEV YANLILARI YENİ OPERASYONA KARŞI KOYMAYA HAZIRLANIYOR

Olay yerinden Sputnik’e bilgi aktaran bir kaynak, taşlar ve sopalarla silahlanmış yaklaşık 200 kişinin yeni bir operasyon ile hazırlanan güvenlik güçlerine karşı koymak üzere beklediklerini aktardı.

Sputnik Kırgızistan’ın verdiği bilgiye göre ise Özel Kuvvetler’den 500 kişilik takviye birliğin yeni operasyon için Koy-Taş köyüne doğru yola çıktı.

Kırgızistan parlamentosu, 27 Temmuz'da Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılması ve eski devlet başkanı statüsünün elinden alınması yönündeki bir tasarıyı kabul etmişti. Atambayev'e çeşitli yolsuzluk suçlamaları yöneltilmişti.