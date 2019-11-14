Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
kapalı
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103680
ALTIN
271.238
DOLAR
5.7518
STERLIN
7.3896
EURO
6.3260
Atama Bekleyen 1200 Engelli Öğretmen Meclis Gündeminde!
Bu Sektörde İş Çok Çalışacak Personel Yok!
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Maliye Çalışanları Çağırıyor! Sizi de Çağırabilirler!
Emekli ve Memura İkramiye Müjdesi! Maaşın iki katı! Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi aile yardımı ne kadar?
Yüz binlerce memuru ilgilendiriyor! 30 gün süre verildi

'Eşcinsel evliliğin yasallaşması intihar vakalarını azalttı'

Araştırmaya göre, eşcinsel evliliklerin yasal olarak kabul edilmesinin ardından Danimarka ve İsveç’te yaşanan intihar vakalarında ciddi bir düşüş yaşandı.

'Eşcinsel evliliğin yasallaşması intihar vakalarını azalttı'

Araştırmaya göre, eşcinsel evliliklerin yasal olarak kabul edilmesinin ardından Danimarka ve İsveç’te yaşanan intihar vakalarında ciddi bir düşüş yaşandı.

14 Kasım 2019 Perşembe 16:23
'Eşcinsel evliliğin yasallaşması intihar vakalarını azalttı'

İsveç’teki Stockholm Üniversitesi ve Danimarka’daki İntihar Önleme Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ortak araştırmada, 1989-2002 ile 2003-2016 yılları arasındaki periyotlarda eşcinsel ve heteroseksüel çiftlerde görülen intihar oranları karşılaştırıldı.

Bu tarihler özel olarak seçildi. Danimarka, 1989’da eşcinsel partnerliği kabul ederek bu konuda dünyada bir ilke imza attı. İsveç ise altı yıl sonra 1995’te komşusu Danimarka’yı izledi. Eşcinsel evlilik konusunda hızlı davranan İsveç 2009’da, Danimarka ise 2012’de bunu yasal kabul etti.

Neredeyse yarı yarıya azaldı

Araştırılan zaman dilimlerinde eşcinsel birlikteliklerde yaşanan intihar vakaları yüzde 46 oranında azaldı. Heteroseksüel ilişkilerde bu oran yüzde 28 olarak belirlendi.

İntihar vakaları her ne kadar iki ülkede de düşüş eğiliminde olsa bile, eşcinsel çiftlerde yaşanan vakalardaki azalmanın çok daha kayda değer olduğu ve bunun daha önce görülmediği vurgulandı.

'Olumlu, ancak yine de yüksek'

‘Journal of Epidemiology and Community Health’ (Epidemiyoloji ve Toplum Sağlığı) adlı dergide yayımlanan araştırma raporunun yazarlarından Annette Erlangsen, diğer LGBTİ düzenlemelerinin yanı sıra evliliğin yasallaşmasının eşcinsel çiftler üzerindeki ‘sosyal olarak damgalanmış’ hissini azalttığına dikkat çekti.

Ancak Erlangsen yine de eşcinsel çiftlerde görülen intihar eğiliminin heteroseksüellere göre iki kattan daha fazla olduğunu söyledi.

Erlangsen, “İntihar oranının neredeyse yarıya düştüğünü görmek elbette çok olumlu. Ancak yine de endişe uyandıracak kadar yüksek oranlarda, özellikle de evlenmemiş insanlardaki intihar vakalarının çok daha fazla olabileceğini düşünürsek” ifadelerini kullandı.

Toplam 10 ülkede yapılan 35 araştırmayı karşılaştıran 2018 tarihli bir rapor, aynı yaşlardaki LGBTİ’lerin heteroseksüellere nazaran intihara üç kat daha meyilli olduğunu ortaya koymuştu.

Dünya çapında 28 ülke eşcinsel evliliği yasal kabul ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
HeteroseksüelYasallaştırmaIntiharEşcinsel EvlilikIsveçDanimarka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü!
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü!
Pentagon tarih verdi ! Türkiye, F-35 programından çıkıyor
Pentagon tarih verdi ! Türkiye, F-35 programından çıkıyor
NYT: Trump ile Erdoğan arasındaki ‘yeni nesil iletişim hattını’ damatlar oluşturuyor
NYT: Trump ile Erdoğan arasındaki ‘yeni nesil iletişim hattını’ damatlar oluşturuyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim