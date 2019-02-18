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Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'nin kuzeyini kontrol eden Kürtlerin çoğunlukta olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG), "Sizi devletinizden başka kimse korumaz. Eğer ülkeyi savunmak için kendinizi hazırlamazsanız, onların (Türklerin) kölesi olmaktan başka bir şey yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'nin kuzeyini kontrol eden Kürtlerin çoğunlukta olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG), "Sizi devletinizden başka kimse korumaz. Eğer ülkeyi savunmak için kendinizi hazırlamazsanız, onların (Türklerin) kölesi olmaktan başka bir şey yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:45
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'nin kuzeyini kontrol eden Kürtlerin çoğunlukta olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG), "Sizi devletinizden başka kimse korumaz. Eğer ülkeyi savunmak için kendinizi hazırlamazsanız, onların (Türklerin) kölesi olmaktan başka bir şey yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

Euronews'in haberine göre Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceği açıklamaları üzerine televizyondan konuşma yapan Esad, doğrudan isim vermeyerek SDG'ye çağrıda bulundu.

ABD ordusunun ayrılmasından sonra Türkiye'nin bölgede daha fazla etkili olmaya çalışacağını belirten Esad, SDG'nin tek çaresinin Şam ile işbirliği yapmak olduğunu dile getirdi.

Beşar Esad, "Amerikalılar sizi satacaktır. Suriye ordusundan başka kimse sizi koruyamaz." şeklinde konuştu.

ESAD: TEMSİLCİLER TÜRKİYE AJANI

Beşar Esad, Türkiye destekli muhaliflerle Suriye anayasasını pazarlık etmeyeceğini söyledi. Esad, “Anayasa, bu ülkenin kaderi. Dolayısıyla savaşın kendisinden daha pahalıya mal olacak pazarlıklara açık değil” dedi.

Esad yönetimi müttefiki Rusya, geçtiğimiz yıl Suriye’de yeni anayasa yapımı çalışmalarına katılmak için ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisini göndermişti.

Suriye Devlet Başkanı Esad, ülkenin egemenliğine saygı çerçevesinde BM’nin ülkedeki rolüne sıcak baktığını belirtti. Diğer yandan anayasa müzakereleri için ülkenin kuzeybatısında Esad karşıtlarını destekleyen muhalif temsilcilerin ise, “Türkiye’nin ajanı” olduğunu söyledi.

BM destekli müzakere süreçlerinde çatışan taraflar henüz direkt müzakere masasına oturabilmiş değil.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.02.2019 10:31
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