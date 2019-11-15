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Eş değiştirme partisinde dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı

İlişkilerine renk katmak isteyen bir çift, "Günahkarlar ve Azizler" adında bir swinger partisine katıldı. Ancak bir ihbar sonrası gece kulübüne polis ekipleri tarafından baskın yapılınca kabus başladı.

Eş değiştirme partisinde dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı

İlişkilerine renk katmak isteyen bir çift, "Günahkarlar ve Azizler" adında bir swinger partisine katıldı. Ancak bir ihbar sonrası gece kulübüne polis ekipleri tarafından baskın yapılınca kabus başladı.

15 Kasım 2019 Cuma 13:26
Eş değiştirme partisinde dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Zita Sukys ve Dale Ewins, ilişkilerine renk katmak amacıyla, "Günahkarlar ve Azizler" adında bir swinger partisine katılmaya karar verdi.

Civardaki bir gece kulübünde düzenlenen partiye katılanlar, kılık değiştirerek çeşitli kostümler giymişlerdi. 35 yaşındaki Dale Ewins de, Batman filmlerinin ünlü kötü adamı Joker kılığına girdi.

Ewins, kostümünün gerçekçi görünmesi içi yanına bir de oyuncakl silah aldı. Melbourne'deki gece kulübünde düzenlenen partiye katılan ikili, diğer katılımcılarla beraber eğlenmeye başladı.

2017 yılının temmuz ayında gerçekleşen olayda, bir ihbar alan polis ekipleri, mekana baskın düzenledi. O dönemde 35 yaşında olan Ewins'in elindeki silahı gören polis memuru, silahın oyuncak olduğunu anlamayarak gerçek tabanca olduğunu düşündü.

Milliyet'te yer alan habere göre, polis ekipleri silahlı olduğunu düşündükleri adama ateş açtı. İki kez vurulan adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptıkları adam ve korkudan ne yapacağını bilemeyen kız arkadaşı Zita, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dale olayda aldığı yaralar nedeniyle 11 kez operasyon geçirmek zorunda kaldı. Zita ise olayın etkilerini mental olarak yaşadı ve psikolojik tedavi gördü.

Hem polis kuvvetlerini hem de gece kulübünün sahibini mahkemeye veren Dale ve Zita'nın duruşması, pazartesi günü görüldü. 8 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleşen olay sonrasında çekilen görüntüler mahkemeye sunuldu. Tarafların dinlenmesinin ardından Victoria Polisi'nin Dale ve Zita'ya tazminat ödemesine karar verildi.

Yerel gazeteler, olaydan bir süre sonra ayrılık kararı alan ve şu anda birlikte olmayan Zita Sukys ve Dale Ewins'in milyonluk bir tazminat alacağını yazdı. Zİta ve Dale, mahkeme çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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