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Ermenistan Azerbaycan'a Ateş Açtı!..

Ermenistan ordusu, cephe hattındaki Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine çeşitli uzun namlulu ve ağır silahlarla ateş açtı.

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Ermenistan Azerbaycan'a Ateş Açtı!..

Ermenistan ordusu, cephe hattındaki Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine çeşitli uzun namlulu ve ağır silahlarla ateş açtı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 11:21
Ermenistan Azerbaycan'a Ateş Açtı!..

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 14 Eylül 2018 tarihinde akşam saatlerinden başlayarak 15 Eylül 2018 sabah saatlerine kadar Tovuz, Terter ve Ağdam illerindeki sivil yerleşim birimlerine topçu teçhizatı da dahil olmak üzere farklı silahlardan ateş açtığı bildirildi. 

Saldırıda can kaybının yaşanmadığı fakat bazı evlerin zarar gördüğü açıklandı.

Açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan'da önemli gün ve bayramlar olduğunda benzer provokasyonlarda bulunmasına dikkat çekilerek Azerbaycan ordusunun da Ermenistan ordusuna ateşle karşılık verdiği, karşı tarafta yaşanan kayıp ve yıkımın tüm sorumluluğunun Ermenistan yönetiminde olduğu belirtildi.

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Doğru 2 saat önce

Bu Azerileri ordusunda mübariz gibi adamlar daha çıkmadığı sürece böyle şeyler yaşanır haddini bildireceksin Ermenilerin

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