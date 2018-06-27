Erkek Arkadaşına Palayla Tecavüz Etti! Sonrası Daha İğrenç!

19 yaşındaki genç kadın 7 senelik erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca genç adamın evini pala ile bastı. Yüzüne pala dayayıp genç adamla zorla ilişkiye girdiği öne sürülen kadın daha sonra yatağa idrarını yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem 19 yaşındaki Samantha Mears isimli genç kadının, yüzüne pala diye tabir edilen bıçak dayayarak 7 senelik erkek arkadaşının tecavüz etmesiyle çalkalanıyor. ABD basınındaki haberlere göre zorla ilişkiden sonra yatağa idrarını yapan kadın olayın ardından genç adamın şikayeti üzerine yakalanarak gözaltına alındı.

Montana eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Samantha Mears, çocukluğundan bu yana erkek arkadaşı olduğu belirtilen adama yaptıklarıyla hakim karşısına çıktı. Mears'ın erkek arkadaşına palayla tehdit edip tecavüz ettiği, daha sonra da üzerine idrarını yaptığı öne sürüldü. Eski erkek arkadaşının evine gizlice giren ve genç adam eve girdiğinde ona saldıran kadın, daha sonra yanındaki palayı genç adamın yüzüne dayayarak soyunmasını istedi ve tecavüz etti.

Erkek arkadaşının kendisinden ayrılmasını hazmedemediğini belirten kadının , cebir ve tehdit, tecavüz gibi suçlardan yargılanacağı belirtiliyor.

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