Erdoğan Duyurdu: Mısır Devlet Başkanı Hayatını Kaybetti! Muhammed Mursi Kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin ölümüyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Malesef mahkeme salonunda cereyan etmiş. Öncelikle Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Demokratik yollarla, yüzde 52 gibi oranında bir oy almakla birlikte Mısır'a cumhurbaşkanı olan merhum Mursi'yi devirerek, demokrasiyi bir tarafa koyarak işgalci bir eda ile, tamamiyle bir darbe ile Mısır'ın başına geçen zalim Sisi, bildiğiniz gibi 50'ye yakın Mısırlı'yı şu ana kadar idam etmiştir ve Batı bu idamlara hep sessiz kalmıştır.

AB üyesi ülkeler idamı yasaklarken ne yaızk ki Mısır'da bu katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya icabet etmişlerdir. Bu, iki yüzlülük değil çok yüzlülüktür. bir taraftan siz Türkiye'nin idamı kaldırmasını isteyeceksiniz, kaldırtacaksınız, ama öbür taraftan, Mısır'ın bu idam mekanizmalarını çalıştırdığı bir dönemde, hatta 7 gencin idam edildiği bir dönemde Mısır'da uluslararası bir toplantıya AB ülkesinin katımını hiçbir şeyle anlamak, anlatmak mümkün değil. Mursi şehit oldu, dualarımız onunla beraber. Onunla aynı yolu yürüyen tüm kardeşlerimin başı sağ olsun. Mısır halkının başı sağ olsun diyorum, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin diyorum"

Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti

Mısır Devlet Televizyonu Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkemede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Söz konusu duruşmada Mursi "casuslukla" suçlanacaktı.

Mursi, 2012'de ülkenin tamamen demokratik bir seçimle göreve gelen ilk lideri olmuş ancak ertesi yıl yoğun protesto gösterilerinin ardından darbe yapan ordu tarafından devrilmişti.

Darbenin ardından, Mursi'nin bağlı olduğu Müslüman Kardeşler hareketine karşı tasfiyeye girişilmiş, yüzlerce kişi güvenlik güçleriyle çatışmalarda ölmüş, on binlerce kişi de hapse atılmıştı.

Mursi ve üç üst düzey Müslüman Kardeşler lideri, "Mısır'da istikrarı bozmak için yabancı terör örgütleriyle komplo kurmak" suçlamasından Mayıs 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Davada 16 kişi de idam cezası almıştı.

Savcılar, Müslüman Kardeşler'in 2005'te Hamas'ın, Hizbullah'ın ve İran Devrim Muhafızları'nın askeri eğitim kamplarına bazı "unsurlar" yolladığını ileri sürmüştü.

Muhammed Mursi kimdir?

Mısır'da darbe sonrasında yönetimden el çektirilen Muhammed Mursi, ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk ve tarihinin 5'inci cumhurbaşkanıdır.

Tam adı Muhammed Mursi İsa el Eyyat olan Mısır Cumhurbaşkanı, 8 Ağustos 1951 tarihinde, ülkenin kuzeyindeki Şarkiye ilinde doğdu.

İlk eğitimini memleketinde alan Mursi, daha sonra Kahire Üniversitesi'nde mühendislik okudu. Eğitimine ABD'de devam eden Mursi, 1982 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde mühendislik doktorasını tamamladı. Northridge Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde 1985 yılında doçent olan Mursi, daha sonra ülkesine dönerek akademik çalışmalarını Zagazig Üniversitesi'nde sürdürdü.

Muhammed Mursi'yi Mısır cumhurbaşkanlığı koltuğuna ulaştıracak politik kariyeri Müslüman Kardeşler Hareketi içerisinde 2000 yılında başladı. Müslüman Kardeşler'in yasal olarak seçime katılmaları mümkün olmadığından parlamentoya bağımsız siyasetçi olarak girdi ve 2000-2005 yılları arasında milletvekili olarak görev yaptı.

Hüsnü Mübarek'in devrildiği 2011 yılındaki ayaklanmaya muhalif olarak destek veren Mursi, daha sonra Müslüman Kardeşler'in kurduğu Hürriyet ve Adalet Partisi'nin başkanı seçildi.

2012 Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Müslüman Kardeşler'in aday gösterdiği Hayrat Şatır'ın adaylığı düşünce, yerine Muhammed Mursi seçildi.

İlk turda yüzde 25.5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turda da oyların yüzde 51.73'ini alarak Mısır'ın 5'nci ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı oldu.

Mursi'nin Cumhurbaşkanı seçilmesinin yıl dönümü olan 30 Haziran'da başlayan eylemler sonrasında 3 Temmuz'da Mısır ordusu yönetime el koydu. Mursi ise darbeyi kabul etmediğini açıkladı ve direnme çağrısında bulundu. Darbe sonrasında Muhammed Mursi'nin gözaltına alındığı açıklandı. Mursi gözaltında iken hayatını kaybetti.

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