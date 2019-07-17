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Erbil'de restorana saldırı: Bir Türk diplomat şehit!

Reuters'a göre üç Türk diplomat hayatını kaybetti. Irak'ın Kürdistan bölgesinde Erbil'de Türkiye Konsolosluk çalışanlarının yemek yediği bir restorana silahlı saldırı düzenlendi.

Erbil'de restorana saldırı: Bir Türk diplomat şehit!

Reuters'a göre üç Türk diplomat hayatını kaybetti. Irak'ın Kürdistan bölgesinde Erbil'de Türkiye Konsolosluk çalışanlarının yemek yediği bir restorana silahlı saldırı düzenlendi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:29
Erbil'de restorana saldırı: Bir Türk diplomat şehit!

 Kuzey Irak'ta, Erbil kentinin en işlek noktasında, Türk diplomatların yemek yediği restorana susturucu silahlarla saldırı düzenlendi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan bir görevli şehit oldu, bir kişi de yarlandı. Saldırıyı düzenleyen teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. 

Saldırı sonrası güvenlik güçleri, restoran önünde önlem aldı.

Olayın terör saldırısı olduğu ve terör örgütü PKK tarafından gerçekleşirildiği öne sürüldü.

RESTORANIN SAHİBİ ANLATTI

Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı.

ERBİL EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi.

Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada başkonsolosluk çalışanının şehit olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Başkonsolosluk görevlisi silahlı saldırıda şehit oldu" denildi. 

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şöyle denildi. "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur.

Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz."

İBRAHİM KALIN: GEREKEN CEVAP VERİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.07.2019 15:41
Anahtar Kelimeler:
erbil restorana saldırı türk diplomat şehit
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