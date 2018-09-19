En Çok Hangi Ülkenin Halkı Silahlı? Peki Ya Türkiye'de Kişi Başı Silah Sayısı Kaç?

En çok hangi ülkenin halkı silahlı listesinin en başında tahmin edildiği gibi Amerika yer alıyor. Kişi başına düşen silah sayısı tartışmaları yeniden alevlendirecek cinsten. Listenin ikinci sırasında ise Sırbistan'ın olması bir başka dikkat çeken husus. Kişi başına düşen silah sayısının da oldukça yüksek olduğu görülüyor. Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin de yine listenin en başlarında olması endişe verici...