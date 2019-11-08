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El Chapo'nun oğlunu tutuklayan polise sokak ortasında 150 kurşunla infaz

“El Chapo” lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’i geçen ay tutuklayan ekibin içinde yer alan bir polis, park yerinde 150 kurşunla infaz edildi.

El Chapo'nun oğlunu tutuklayan polise sokak ortasında 150 kurşunla infaz

“El Chapo” lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’i geçen ay tutuklayan ekibin içinde yer alan bir polis, park yerinde 150 kurşunla infaz edildi.

08 Kasım 2019 Cuma 12:15
El Chapo'nun oğlunu tutuklayan polise sokak ortasında 150 kurşunla infaz

yuşturucu çetesi üyesi en az iki kişi, kullandığı otomobili takip ettikleri polis memurunun üzerine otomatik silahlarla aralıksız 30 saniye boyunca kurşun yağdırdı.

Meksika basını, üst düzey polis memuru Eduardo 'N.'’nin, Lopez’i tutuklama girişiminde bulunan güvenlik güçleri arasında yer aldığını duyurdu.

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’in geçen ay yakalanması üzerine kartel üyeleri kenti savaş alanına çevirmiş ve güvenlik güçleri, daha fazla can kaybı yaşanmaması için geri adım atarak, ABD'de arananlar listesinde bulunan El Chapo’nun oğlunu serbest bırakmıştı.

‘El Chapo’ kimdir ?

'El Chapo' (Bücür) olarak da bilinen Guzman, Meksika'da 2006 yılından bu yana ülkeyi saran 'uyuşturucu savaşları'nın önde gelen isimlerindendi. Meksika'da tutuklandıktan bir yıl sonra, 2017'de, yargılanmak üzere ABD'ye iade edilmişti.

Yoksulluk içinde bir hayattan küresel bir uyuşturucu imparatorluğuna uzanan ilginç bir yaşam öyküsü olan 'El Chapo'nun ABD'ye tonlarca eroin, kokain, esrar ve metamfetamin kaçırdığı ifade ediliyor. Öyle ki, Guzman, kaçakçılık ve şiddet eylemleri başta olmak üzere yaptığı yasa dışı işlerin büyüklüğü nedeniyle Pablo Escobar'dan sonra en kötü şöhretli kartel olarak tanınıyor.

Uyuşturucu baronunun, Ovidio dahil olmak üzere 12 çocuğunun olduğu sanılıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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