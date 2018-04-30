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Dünyanın Beklediği Kritik Açıklama Geldi: "Kanıtımız Var"

Dünyanın büyük bir merakla beklediği açıklama az önce İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geldi. Netanyahu açıklamasında İran'ın nükleer silah faaliyetleri sürdürdüğüne dair ellerinde kanıtın olduğunu söyledi.

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Dünyanın Beklediği Kritik Açıklama Geldi: "Kanıtımız Var"

Dünyanın büyük bir merakla beklediği açıklama az önce İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geldi. Netanyahu açıklamasında İran'ın nükleer silah faaliyetleri sürdürdüğüne dair ellerinde kanıtın olduğunu söyledi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 20:29
Dünyanın Beklediği Kritik Açıklama Geldi: "Kanıtımız Var"

Tüm dünyanın beklediği açıklama az önce geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir basın toplantısı düzenleyerek İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğu yönünde açıklama yaptı ve kanıtlarının olduğunu iddia etti.

İran'ın gizli nükleer silah üretimi yaptıklarına dair ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu öne süren Netanyahu, İran'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.

ÖNCEDEN DUYURULDU

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu akşam İran'la geçtiğimiz 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin önemli bir açıklama yapacağı ifade edilmişti.

Netanyahu'nın Başkent Tel Aviv'de konuşma yapacağı ifade edilmiş, konuşmanın dün gece Suriye'de yine İranlıların konuşlandığı bir üssü vurduklarına dair iddiaları değil, İran'la nükleer anlaşmayı ele alacağı belirtilmişti.

İsrailli bir gazeteci, Netanyahu'nun İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma konusunda 'yeni istihbarat bilgilerini' açıklayacağını öne sürmüştü.

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IsrailNetenyahuSon DakikaHaberIran
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