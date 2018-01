Dünyaca Ünlü Yönetmenden Bir Skandal Daha: Önce Kızıyla Evlendi Sonra..

Dünyaca ünlü 82 yaşındaki Amerikalı yönetmen Woody Allen yine bir skandal ile gündeme geldi. Allen'in üvey kızı Dylan Farrow'u taciz ettiği daha önce de gündeme gelmişti. Ancak bu iddialar son günlerde çok konuşulmaya başlandı. Bu skandal iddianın sahibi ise yine Woody Allen'ın kızı Dylan Farrow. Ve eğer bu iddialar doğruysa dünyaca ünlü yönetmen Woody Allen şanı şöhreti, hayatını kurtaramayacaa benziyor.

32 yaşındaki Farrow, geçtiğimiz günlerde iddiasını tekrarladı. Bu iddialar üzerine 82 yaşındaki yönetmenin çekimleri devam eden filmi 'Rainy Day in New York'un sponsoru olan Amazon, projeden çekilme kararı aldı.

Woody Allen'ın 'Rainy Day in New York' filmi, ünlü yönetmen hakkındaki 'cinsel taciz' iddiaları sonrası sponsorun projeden çekilmesi nedeniyle gösterime giremeyebilir.

Üvey Kızıyla Evlenmişti

Woody Allen bir akıl almaz olaya daha imza atmıştı. Üvey kızı Dylan Farrow'un tacizle suçladığı Allen, diğer evlatlık kızı Soon-Yi Previn ile evlenmişti. Bu evlilik dünya kamuoyunca günlerce konuşulmuştu.

Woody Allen Filmleri

1935 yılında New York'ta doğan Amerikalı yönetmen, yazar, aktör ve müzisyen. Kendi yazdığı film senaryolarını yönetip, aynı zamanda bu filmlerde oynamasıyla tanınan Allen’ın ünlü filmlerinden bazıları : “Everything You Always Wanted To Know About Sex” (1972), “Annie Hall” (1977), “Hannah and Her Sisters” (1986) ve “Everyone Says I Love You” (1997).

