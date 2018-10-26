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Dünyaca ünlü sanatçı Müslüman oldu

Tüm dünya tarafından tanınan ve dinlenen İrlandalı ünlü kadın şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman olduğunu açıkladı.

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Dünyaca ünlü sanatçı Müslüman oldu

Tüm dünya tarafından tanınan ve dinlenen İrlandalı ünlü kadın şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman olduğunu açıkladı.

26 Ekim 2018 Cuma 00:16
Dünyaca ünlü sanatçı Müslüman oldu

Tüm dünya tarafından tanınan ve dinlenen İrlandalı ünlü kadın şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman olduğunu açıkladı.

Irish Post gazetesinin aktardığı habere göre Sinead O'Connor, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştığı mesajlarda hayranlarına Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam'ı seçtiğini duyurdu.

O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullandı.

51 yaşındaki şarkıcı, Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle "Şüheda Davitt" adını kullanacağını açıkladı. Şarkıcı, yeni ismi Şüheda Davitt ile Twitter hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaştı.

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Son Güncelleme: 26.10.2018 00:23
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dünyaca ünlü sanatçı müslüman oldu
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Hak din islam 28 dakika önce

Allah hidayet nasip etmis

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Tek yol İslamdır. 44 dakika önce

Helal olsun

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hizbullahi yol(islam) 16 dakika önce

İslam'dan başka bir bir düzen olamaZ

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X 9 dakika önce

Akıllı kadınmış araştırmış doğru yolu bulmuş

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