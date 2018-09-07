dünyaca ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü efsane olarak nitelendirilen aktör 82 yaşında yaşamını yitirdi.
Burt Reynolds'ın menajeri açıklamasında, ünlü oyuncunun kalp krizi geçirmesi sonuçunda ABD'nin Florida eyaletinde kaldırıldığı hastahanede yaşamını yitirdiği açıklandı.
Televizyon kariyerine 1950'li yıllarda başlayan Reynolds, 1962-1965 arasında "Gunsmoke" adlı diziyle tanınmaya başlanmıştı.
Beyaz perdeye 1972'de çekilen "Deliverance" adlı filmle adım atan Reynolds, 1974'teki "The Longest Yard", 1977'deki "Smokey and the Bandit" filmleriyle ününü pekiştirdi.
Reynolds, 1997'de çekilen "Boogie Nights" filmiyle Altın Küre'de "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görülürken, bu filmle Oscar Ödülleri'ne aynı dalda aday gösterilmişti.
Kaynaklar:Hürriyet
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