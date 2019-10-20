Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 15°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98415
ALTIN
277.449
DOLAR
5.7824
STERLIN
7.5029
EURO
6.4409

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeest Büyük İstanbul Depremi İçin Tarih Verdi!

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten Türkiye'de yaşanması muhtemel olan depremler ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Son dönemde Türkiye ve çevresinde art arda depremler yaşanıyor. Yaşanan bu depremler vatandaşları tedirgin ederken, bugün Van’da 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Akıllara ise dün dünyaca ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'in Ahaber'e yaptığı açıklamalar geldi. Kuzey Anadolu fayı ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarılarda bulunan kâhin, korkutan deprem ile ilgili tarih de vermişti. İşte son dakika haberinin detayları…

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeest Büyük İstanbul Depremi İçin Tarih Verdi!

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten Türkiye'de yaşanması muhtemel olan depremler ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Son dönemde Türkiye ve çevresinde art arda depremler yaşanıyor. Yaşanan bu depremler vatandaşları tedirgin ederken, bugün Van’da 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Akıllara ise dün dünyaca ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'in Ahaber'e yaptığı açıklamalar geldi. Kuzey Anadolu fayı ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarılarda bulunan kâhin, korkutan deprem ile ilgili tarih de vermişti. İşte son dakika haberinin detayları…

20 Ekim 2019 Pazar 21:38
Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeest Büyük İstanbul Depremi İçin Tarih Verdi!

Bugün Van'ın Muradiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntı paniğe neden olurken, deprem araştırmaları da hızla devam ediyor. Öte yandan dünyaca ünlü deprem kâhini Frank Hoogerbeets dün yaptığı açıklamada çarpıcı uyarılarda bulunmuştu. Deprem kahini, Anadolu fayı ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Korkutan uyarılarda bulunan Hoogerbeets Mart'ın ilk haftasında deprem olacağını söyledi. İşte detaylar…

DÜNYACA ÜNLÜ DEPREM KÂHİNİNDEN KORKUTAN UYARI! MART'IN İLK HAFTASI…

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets AHaber'e yaptığı açıklamalarda çarpıcı uyarılarda bulundu. Frank Hoogerbeets beklenen deprem ile ilgili tarih verdi…

İSTANBUL DEPREMİNİN ARDINDAN TÜRKÇE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU!

Hatırlanacağı üzere Silivri'de yaşanan 5.8 büyüklüğünde deprem İstanbulluları büyük paniğe sürüklemiş ve Türkiye'den binlerce kullanıcı ünlü deprem kâhinini soru yağmuruna tutmuştu. Hoogerbeets ise Türkçe tweet atarak açıklamalarda bulunmuştu.

Frank Hoogerbeets, kullanıcıların ısrarına kayıtsız kalamayarak dün Türkçe bir tweet attı. Hoogerbeets, Silivri depremine ilişkin, "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir Türkçe tweet daha atan Hoogerbeets sakin olmaları konusunda vatandaşları uyardı. Son olarak önceki gün Ahaber'e çıkan ünlü  uzmanı beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Mart ayını işaret ederek korkutan deprem uyarısında bulundu. İşte Hoogerbeets'in o açıklamaları…

Frank Hoogerbeets, Anadolu fayı ve olası Marmara depremi ile ilgili uyarılarda bulunurken, Mart ayıyla ilgili tahminde bulundu. İşte Hoogerbeets'in o açıklamaları

Anahtar Kelimeler:
dünyaca ünlü deprem uzmanı frank hoogerbeest büyük istanbul depremi tarih verdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 yaşında anne oldu! İnanılması güç ama... Dünyanın en küçük annesi şaşırtıyor
5 yaşında anne oldu! İnanılması güç ama... Dünyanın en küçük annesi şaşırtıyor
Victoria Beckham'dan cinsellik itirafı!
Victoria Beckham'dan cinsellik itirafı!
Donald Trump hakkında korkunç genelev iddiası
Donald Trump hakkında korkunç genelev iddiası

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3