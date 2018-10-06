Dünya var olduğundan bu yana o kadar çok lider gördü ki, bunlardan yaptığı iyi işlerle dünyaya ismini miras bırakırken bazıları da yaptıkları acımasız katliamlar ve işlerle hafızalara kazındılar. Kimisi kız kardeşlerine tecavüz ederken kimisi binlere kişiye işkence etti.

İşte okurken kanınızı donduracak Dünya Tarihinin En Acımasız Liderleri isimli derleme haberimiz;

Qin Shi Huang Çin Seddinin Yapımını Kana Buladı!

Qin Shi Huang Çin tarihi kayıtlarına göre ilk Çin İmparatoru. Türklerden korunmak için, Türklerin Çin'e yapacağı akınları engellemek için Çin Seddini yaptıran İmparatordur. Herkes bu Çin Seddinin yapılışını ve yapılış nedenini bilirken, Çin Seddini yaptıran Qin Shi Huang isimli ilk Çin İmparatorunun Çin Seddinin yapımında çeşitli nedenlerden ötürü 6 bin askerini öldürdüğüni pek bilmez. Bazı askerlerini yapımı yavaşlattıkları nedeniyle, bazı askerlerini ise yüz şeklini beğenmeyip bu yapımda çalışamaz diyerek katletmiştir. Katlettiği 6 askerinin kanlarının Çin Seddi duvarlarına sürülmesini emretmiştir.

Kendi Kız Kardeşlerine Tecavüz Etti!

Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus M.S. 37-41 yıllarında yaşayan Roma imparatoru, imparator olabilmek için sergilediği acımasız tavırlarla dikkatleri üzerine çekmiştir. İmparator olmak için 7 erkek kardeşini öldürüp, 4 kız kardeşine de bizzat kendisi tecavüz etmiştir. Kız kardeşlerine gerçekleştirdiği tecavüzlerden doğan çocukları doğar doğmaz kılıçla öldürmüştür. Daha sonra kız kardeşlerini pazarlar köle olarak sattırmıştır. Savurganlığı, tuhaflı ve acımasızlığı ile nam salan Roma İmparatoru İtalya'daki Palatino Tepesi'nde uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetti.

Çin Tarihinin Tek Kadın İmparatoriçesi!

Wu Zetian henüz 14 yaşındayken tamamen tesadüf eseri tahta geçici bir süreliğine geçmiştir ancak tahtı bir kere ele geçiren kadın hükümdar bir daha bırakmaz. Tahtı elinden almak isteyen veya bunu talep edenleri tek tek kılıçtan geçirir. Eskki hanedanlığın soyundan olduğu iddia edilen 5 bine yakın kişinin üzerine kızgın yağlar dkerek öldürtür. Kendi ailesinden olanları bir sürgün edip, işkence ile ölmelerini sağlamıştır.

Aristokratları Öldüren İmparator!

Cengiz Han ttüm dünyanın tanıdığı ve bildiği bir liderdir. Acımasızlığıyla ve kararlılığıyla bilinen Cengiz Han henüz 9 yaşındaki babası zehirlenerek bir suikaste kurban gider. Babasından sonra İmparator olan Cengiz Han dahaküçük yaşlarda acımasızlığı ile gözleri korkutur. Cengiz Han fethettiği yerlerdeki sivilleri toplu olarak katleden acımasız bir hükümdardı. En büyük acımasız katliamı olarak Harzemşahlar Devleti'ndeki Aristokları öldürmesi olarak kabul edilir.

Binlerce Kişiye İşkence Etti!

Tomas de Torquemada İspanyol Engizisyonu Lideri olarak 15 yıl İspanya Kralı V. Ferdinand döneminde liderlik yapmıştır. Aldığı kararlara uymayanları işkence ederek öldürmeyi tercih ederdi. Birine işkence yapılırken işkence anını izlemekten keyif alırdı. Yaklaşık olarak 2 bin kişiye işkence edilmesi emrini verdiği biliniyor.

III Vlad (Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda)

III Vlad, Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda isimleri iledahaçok nam salmıştır. Eflak Beyliği Hükümdarı olan III. Vlad kurbanlarını yağlı kazıklar üzerine oturtarak öldürürdü ve bu nedenle tüm dünyada Kazıklı Voyvoda olarak anılırdı. KAn görmeye bayılan bu cani hükümdar bu özelliği sayesinde de Kont Drakula olarak adlandırılmıştı. Kan emen Vampirlerin atası da denilebilir.

Çar Ivan (Korkunç Ivan) Kendi Oğlunu ve Kızını Öldürdü!

Tarihin en en acımasız hükümdarlarından biri olan Korkunç Ivan bu ismi bazı tarihçilere göre korkunç bir yüze sahip olduğu için alırken, bazı tarihçilere göre de yaptığı katliamlar ve işkenceler nedeniyle bu ismi almıştır. Yönetime geçtiğinde eski yönetimde yetişen bütün Aristokratları tek tek öldürtmüştür. Bütün gücü elde ettikten sonra öz oğlunu ve kızını da kendisi kılıçla öldürmüştür.

Ah Kanlı Marry Vah Kanlı Marry!

1. Mary olarak tarihi kayıtlara geçse de o Kanlı Mary olarak bilinir. Babası Kral VIII Henry'in ölümünden sonra Kral'ın tek çocuğu olarak tahtın sahibi olur. 5 yıl gibi kısa bir süre tahta kalsa da tüm dünyanın unutamayaca Protestan katliamlarına imza atar. Binlerce Protestan'ı bulundukları yerde öldürtür. Bu nedenle Kanlı Mary olarak bilinir.

Genç Köylü Kızlarını Öldüren Kanlı Kontes!

Elizabeth Báthory Kanlı Kontes ismi ile tüm dünyaya nam salmış bir kadın hükümdardır. Özellikle güzellik takıntısı bulunan Elizabeth, gezdiği ve dolaştığı yerlerde kendisinden daha güzel bir kız gördüğünde öldürülmesi emrini verirdi. Bir günde belirlediği 600 genç köylü kızlarını bizzat kendisi işkence ederek öldürdü. Öldürdüğü güzel kızların kanlarını bir küvet içerisinde biriktiren Kanlı Kontes daima genç ve güzel kalabilmek için bu kanlardan içerdi. Çirkin olan genç ve bakire kızlarında etlerini ısırarak kanatır ve bu kan dolu küvetin içine damlatırdı. Yani güzel yada çirkin bütün genç kızların korkulu rüyasıydı.

Nüfusun % 50'sini Öldürdü!

II Leopold Hükümdarlık Süresi: 1865-1909 Kongolulardan kurduğu koloniyle insanları köle olarak kullandı. Kadın ve erkek olarak ayırdığı köleleri 'bazı' kurallara göre işkenceyle öldüren Leopold döneminde nüfusun %50'si öldü.

Şiddet İçeren Bir Devlet Yönetimi Kurdu!

Benito Mussolini şiddet içeren bir devlet yönetimi kurdu ve elinden geldiği kadar bu biçimi devletin resmi yönetim biçimi olması için mücadele etti. Mussolini yönetiminin düşmesi üzerine Temizleme kampına toplattığı 35 bin kişiden 18 binini katletti.

11 Milyon İnsanı Katletti!

Almanya'da iktidar olan Alman ırkından olmayan insanları zorla işkencelerle ölene dek çalıştırıyordu. 'Üstün ırk' yaratma planı dahilinde Hitler bu sebeple tam 11 milyon insanı katletti.Saf Alman ırkı yaratmak için katliamlar yapan Adolf Hitler'in bunları yaparken tarihi kayıtlara Avusturalyalı olarak geçmesi en çok konuşulan dünya olaylarındandı.

General Amin yada Katil Amin!

General İdi Amin 8 yıllık hükümdarlığı döneminde Uganda'da yaklaşık 300 bin sivil halkı katletti. General Amin'den daha çok Katil Amin olarak nam saldı.

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