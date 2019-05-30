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Dünya sallandı! O ülkede 6,6 şiddetinde deprem

Dünyada artçı depremler sıklıkla devam etmekte bunlardan biride El Salvador'da 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre, bir tsunami tehdidi olmadığı açıklandı.

Dünya sallandı! O ülkede 6,6 şiddetinde deprem

Dünyada artçı depremler sıklıkla devam etmekte bunlardan biride El Salvador'da 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre, bir tsunami tehdidi olmadığı açıklandı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:43
Dünya sallandı! O ülkede 6,6 şiddetinde deprem

Dünyada artçı depremler sıklıkla devam etmekte bunlardan biride El Salvador'da 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre, bir tsunami tehdidi olmadığı açıklandı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador gelen son dakika deprem haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS)'nin verilerine göre 6,6 ile sallandı.

Oldukça güçlü bir deprem 30 Mayıs Perşembe sabahı Salvadorluları uyandırdı. İlk verilere göre, La Libertad kıyılarında meydana gelen deprem Richter ölçeğine göre 6,6 olarak gerçekleşti.

Tsunami tehtidi yok

Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre, bir tsunami tehdidi olmadığı öğrenildi.

Şu anda çok az bilgi mevcut. Ülkenin bazı bölgelerinde telekomünikasyon sisteminin çöküşü ve elektrik kesintileri bildiriliyor. Şu ana kadar herhangi bir ölü veya yaralı sayısı bildirilmedi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 30.05.2019 13:03
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dünya sallandı ülkede şiddetinde deprem
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