Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100278
ALTIN
277.743
DOLAR
5.6910
STERLIN
7.0164
EURO
6.2838
2019 PTT personel alımı başvurusu ve şartları
2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi
YKS Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu Yayımlandı!

Dünya bu skandalı konuşuyor ! İnanılmaz olay...

Fransa’nın Marsilya kentindeki bir hastanenin koridorunda ölen 73 yaşındaki bir adamın cesedi öldükten 15 gün sonra bulundu. Olay ülkede tepkilere yol açtı.

Dünya bu skandalı konuşuyor ! İnanılmaz olay...

Fransa’nın Marsilya kentindeki bir hastanenin koridorunda ölen 73 yaşındaki bir adamın cesedi öldükten 15 gün sonra bulundu. Olay ülkede tepkilere yol açtı.

05 Eylül 2019 Perşembe 22:33
Dünya bu skandalı konuşuyor ! İnanılmaz olay...

Fransa’nın Marsilya kentinde La Conception hastanesine iğne yaptırmak için gelen 73 yaşındaki Alzheimer hastası yaptığı iğneden sonra kayboldu. Tam 15 gün boyunca haber alınamayan adamın, cesedini hastanedeki kullanılmayan bir koridorda bulundu.

Olay üzerine hastane yönetimini ihmalkarlıkla suçlayan yakınlarının hastaneye dava açtı. Hastanın oğlu Jean Ligonnet yaptığı açıklamada, “Babam bir kaplumbağadan daha yavaş yürürdü, hastane çalışanları ‘30 saniye arkamızı döndük kayboldu’ diyor, bu imkânsız” dedi ve ihmalkarlıkla suçladığı hastaneye dava açtıklarını bildirdi.

"BABAM BÖYLE ÖLMEYİ HAK ETMEDİ"

Hastane yönetiminin ‘rahat rahat uyuyun, biz tüm hastanede aradık’ dediğini aktaran Ligonnet, “Bana her yeri aradık dediler ama 15 gün sonra babamın bir köpek gibi, kenarda bir yerde öldüğünü öğreniyorum. İğrenç bir durum, ilgisizlik ve ihmalkarlıkla bir hayat çaldılar. Babam böyle ölmeyi hak etmedi” dedi.

Ligonnet, “Hastanenin her katının tüm çalışanlarına tek tek sordum, çoğu kayıp birinin olduğundan habersizdi bile” dedi.

Öte yandan ölen hastanın ilk otopsi raporunda ölüm sebebinin bulunamadığı ve araştırmaların devam ettiği, olayın ise Marsilya polisi tarafından soruşturulduğu öğrenildi. 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
dünya bu skandalı konuşuyor inanılmaz olay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti
Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti
İklim değişikliği verileri açıklandı: 2050 yılında Roma, Adana kadar sıcak olacak
İklim değişikliği verileri açıklandı: 2050 yılında Roma, Adana kadar sıcak olacak
Huawei'den ABD'ye rest
Huawei'den ABD'ye rest

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim