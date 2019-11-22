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Dünya Bu Sapığı Konuşuyor! Annelerinin gözü önünde çocuklara tecavüz etti!

İngiltere, iki hafta içinde yaşları 11 ve 71 arası değişen 11 kişiye cinsel saldırıda bulunan Joseph McCann’ı konuşuyor. Barda bir kadınla taşınan sapık, kadının sarhoşluğundan faydalanarak onu eve bıraktı. Eve vardıklarında adam kadını yatağa elektrik kablosuyla bağladı. Daha sonra evdeki 11 yaşındaki erkek ve 17 yaşındaki kız çocuklarını uyandırarak annelerinin gözü önünde ikisine de tecavüz etti. Üstelik bu, İngiltere'yi ayağa kaldıran sapığın ilk tecavüz vakası değil...

Dünya Bu Sapığı Konuşuyor! Annelerinin gözü önünde çocuklara tecavüz etti!

İngiltere, iki hafta içinde yaşları 11 ve 71 arası değişen 11 kişiye cinsel saldırıda bulunan Joseph McCann’ı konuşuyor. Barda bir kadınla taşınan sapık, kadının sarhoşluğundan faydalanarak onu eve bıraktı. Eve vardıklarında adam kadını yatağa elektrik kablosuyla bağladı. Daha sonra evdeki 11 yaşındaki erkek ve 17 yaşındaki kız çocuklarını uyandırarak annelerinin gözü önünde ikisine de tecavüz etti. Üstelik bu, İngiltere'yi ayağa kaldıran sapığın ilk tecavüz vakası değil...

22 Kasım 2019 Cuma 10:32
Dünya Bu Sapığı Konuşuyor! Annelerinin gözü önünde çocuklara tecavüz etti!

Son olarak 25 yaşındaki genç kadın jüri karşısında başına gelen korkunç olayı anlattı. Joseph McCann arabasında defalarca kez tecavüze uğradığını söyleyen kadın yerde gördüğü bir votka şişesini adamın kafasında patlattıktan sonra kaçmayı başardığını anlattı.

12 SAAT BOYUNCA EZİYET ETTİ
Daily Mail'in haberine göre kendisine tecavüz ederken zorla 'babacık' dedirttiğini söyleyen kadın öte yandan adamla geçirdiği 12 saatlik eziyet anları sırasında başka kişilere de sarkıntılık yaptığını gördüğünü aktardı.

21 yaşındaki iki kız kardeş ise verdikleri ifadede başlarına gelen kan donduran olayları jürinin karşısında anlattı. Kızlardan birini kaçırmayı başaran adam, genç kızın 'hala bakireyim' diye yalvarması üzerine tecavüz etmedi ancak cinsel istismarda bulundu.

İDRARINI ZORLA İÇİRDİ
Tecavüz mağdurlarından bir başkasının ifadesi ise akıl alacak gibi değildi. Kadını arabaya zorla bindirdikten sonra sokaklarda uyuşturucu madde satıcısı arayan sapık bir bardağa idrarını yaparak kadına zorla içirtti. Daha sonra kadını öldürmeyeceğini sadece üzerindeki DNA izlerini yok etmek için su kanalına atacağını söyledi.

Kadın "bana kiminle yaşadığımı sordu. Ben de 'erkek arkadaşım ve ev arkadaşımla' dedim. Benden adresi istedi ve erkek arkadaşımı bıçaklayacağını ve ev arkadaşıma tecavüz edeceğini söyledi. Ben adresi vermedim." dedi.

Adamın boğazına bıçak dayadığını ve ayağında topuklu ayakkabı olduğu için koşamadığını söyledi. Bağırsa da sesini duyuramayan kadın adamın tehditlerine boyun eğerek onunla birlikte olmayı kabul etti.

Ancak kadın ifadesinde bunun bir tecavüz olduğunu şu sözlerle aktardı; "Onunla yatakta seks yapmayı kabul ettim ama bana yine de tecavüz etti. Donmuştum. Hiçbir şey söyleyemiyordum" dedi.

ANNELERİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE 2 ÇOCUĞUNA TECAVÜZ ETTİ
Barda bir kadınla taşınan sapık, kadının sarhoşluğundan faydalanarak onu eve bıraktı. Eve vardıklarında adam kadını yatağa elektrik kablosuyla bağladı. Daha sonra evdeki 11 yaşındaki erkek ve 17 yaşındaki kız çocuklarını uyandırarak annelerinin gözü önünde ikisine de tecavüz etti.

Genç kız çıplak halde pencereden atlayarak komşularının evine kaçmayı başardı. Hemen polisi arayan genç kız ailesini kurtarmayı başardı. Bu sırada sapık evden kaçtı.

Joseph McCann, pazartesi günü evinde gözaltına alınmıştı. Hakkındaki tecavüz ve taciz iddialarını reddeden adamın davası sürüyor.

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