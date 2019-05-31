Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90041
ALTIN
244.523
DOLAR
5.8284
STERLIN
7.3653
EURO
6.5078

Dünya bu olayı konuşuyor! 6 saat oyun oynayan çocuk öldü

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde 16 yaşındaki bir çocuk "PUBG" diye bilinen PlayerUnknown's Battlegrounds adlı oyunu 6 saat ara vermeden oynamasının ardından, kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Dünya bu olayı konuşuyor! 6 saat oyun oynayan çocuk öldü

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde 16 yaşındaki bir çocuk "PUBG" diye bilinen PlayerUnknown's Battlegrounds adlı oyunu 6 saat ara vermeden oynamasının ardından, kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:20
Dünya bu olayı konuşuyor! 6 saat oyun oynayan çocuk öldü

Ailesinin verdiği bilgiye göre Furkan Kureyşi adlı çocuk Neemuch kasabasındaki evinde öğle yemeğinden sonra, cep telefonunda PUBG oynamaya başladı.

Baba Harun Reşid Kureyşi, "Furkan öğle yemeğinden hemen sonra oyunu oynamaya başladı ve 6 saat devam etti. Çöküp kalmadan önce çok sinirlenmişti ve diğer oyunculara bağırıyordu" dedi.

28 Mayıs'ta yaşanan Furkan'ın kızkardeşi Fiza Kureyşi de "Kardeşim bazı arkadaşlarıyla PUBG oynuyordu. Birden 'Patlatın! Patlatın!' diye bağırdı. Sonra kulaklıklarını ve cep telefonunu attı, ağlamaya başladı ve 'Sizinle bir daha oynamayacağım. Sizin yüzünüzden kaybettim dedi' diye konuştu.

Furkan evde çöküp kalmasından sonra hemen hastaneye götürüldü ancak hastaneye henüz varmadan hayatını kaybetti.

'ADRENALİN ARTIŞI KALP KRİZİNİ TETİKLEMİŞ OLABİLİR'

Furkan Kureyşi'yi muayene eden Kardiyolog Dr. Aşok Jain, "Hastaneye geldiğinde nabız yoktu. Elektrik şoku ve enjeksiyonlarla geri getirmeye çalıştık ama başaramadık. Oyunun heyacanı adrenalin seviyelerinde büyük bir artışa, bu da kalp krizine yol açmış olabilir. Çocuklara bu tür oyunlardan uzak durma çağrısı yapıyorum" dedi.

Furkan'ın ağabeyi de, kardeşinin oyuna bağımlı olduğunu, sık sık sık günde 18 saat PUBG oynadığını anlattı ve kardeşinin ölümünden sonra oyunu telefonundan sildiğini söyledi.

Hindistan'da daha önce 45 gün boyunca sürekli PUBG oynayan 20 yaşındaki bir genç de, şiddetli boyun ağrıları çektiğini söylemesinin ardından hayatını kaybetmişti.

Maharashtra eyaletinde de iki genç ise tren raylarının kenarında PUBG oynarlerken, tren çarpması sonucu ölmüşlerdi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.05.2019 16:24
Anahtar Kelimeler:
dünya bu olayı konuşuyor oyun oynayan çocuk öldü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kerkük’te art arda 6 patlama: Ölü ve yaralılar var
Kerkük’te art arda 6 patlama: Ölü ve yaralılar var
Putin, dünyanın efendisinin kim olacağını anlattı
Putin, dünyanın efendisinin kim olacağını anlattı
Dünya sallandı! O ülkede 6,6 şiddetinde deprem
Dünya sallandı! O ülkede 6,6 şiddetinde deprem

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim