Dünya Bankasının Yeni Başkanı Belli Oldu!

Jim Yong'un başkanlığı bırakmasıyla boşalan koltuğa kimin geçeceği merak konusuyduDünya Bankası'nın merakla beklenen yeni başkanı resmen belli oldu. ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass Dünya Bankası'nın yeni başkanı oldu.

Dünya Bankası'nın yeni başkanlığına, ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass seçildi. Malpass'ın 9 Nisan'da ofisi devralması bekleniyor.

Dünya Bankası'nın 2012'den bu yana başkanı olan Jim Yong Kim, Ocak ayında beklenmedik bir şekilde istifa ettiğini açıklamıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA