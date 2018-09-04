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Dünya Ayakta : Rusya Vurdu!..

Londra'nın merkezinde kurulan Suriye İnsan Hakları Gözlem Merkezi, Rus savaş uçakları tarafından muhaliflerin kontrolünde olan son şehir olan İdlib'e hava saldırısına başladığını açıkladı.

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Dünya Ayakta : Rusya Vurdu!..

Londra'nın merkezinde kurulan Suriye İnsan Hakları Gözlem Merkezi, Rus savaş uçakları tarafından muhaliflerin kontrolünde olan son şehir olan İdlib'e hava saldırısına başladığını açıkladı.

04 Eylül 2018 Salı 13:49
Dünya Ayakta : Rusya Vurdu!..

Londra'nın merkezinde kurulan Suriye İnsan Hakları Gözlem Merkezi, Rus savaş uçakları tarafından muhaliflerin kontrolünde olan son şehir olan İdlib'e hava saldırısına başladığını açıkladı.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki son şehir olan İdlib'de uzun süredir Rusya'nın peş peşe Esad yanlısı açıklamalarından sonra beklenen oldu.

Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlem Merkezi yetkilileri, Rus savaş uçaklarının İdlib'i 22 günlük uyarı suskunluğundan sonra tekrar vurmaya başladığını bütün dünyaya duyurdu. Yapılan açıkalamaya göre; Hımeymim askeri üssünden kalkan 3 Rus savaş uçağı şu ana kadar 20 önemli noktaya bombalı saldırı düzenledi. Ayrıca İdlib dışında Hama  şehrinin kuzey kısmı da vuruldu.

Rusya, Suriye'deki iç savaşta en başından bu yana Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı destekliyor. Esad karşıtı muhalifler ise diğer şehirlerdeki hakimeyetini ve üstünlüğü kaybedip İdlib'te sıkışmış durumdaydı.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün aktardığı bilgiye göre Rusların İdlib ve civarına düzenlediği hava saldırıları 15 Ağustos 2018 tarihinde sona erdi. Ancak Suriye yanlısı hükümet güçleri İdlib'de muhaliflere karşı hava bombardımanına ve top ateşlerine devam etti.

Muhalif kaynaklar ve Gözlem Örgütü, hava saldırılarının İdlib'in batı kesimindeki Jisr al-Shughour yakınlarında kırsal bölgeye doğru gerçekleştirildiğini açıkladı.

Rusya, Türkiye ve İran liderleri 7 Eylül 2018 tarihinde 'de İran'da biraraya gelecekler. Üç ülkenin İdlib'deki durumu görüşmeleri ve ortak biir karar almaları bekliyor. Alınacak kararların ABD'nin görüşlerine muhalif kararlar olması da bekleniyor.

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ForeverIslam 24 dakika önce

Rabbim oradaki müslümanlara yardım et kafir esadı Rusya’yı ve İran’ı kahret, onları birbirine düşür, Müslümanları kurtaracak eski İzzet ve şerefimizi bize geri getirecek olan İslam Hilafet Devleti’ni sen bizlere nasip et..

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