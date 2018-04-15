Donald Trump'tan Yeni Açıklama: Suriye Operasyonu Devam Edecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye operasyonu hakkında bir son dakika açıklaması geldi. Trump bu konuda yeni tweet attı.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinde bulunan resmi hesabından açıklama yapan Trump, "Suriye baskını harika bir şekilde gerçekleştirildi" derken, ABD medyasında 'Görev Tamamlandı' (Mission Accomplished) ifadesinin kendisi tarafından kullanılmasına yönelik eleştirilere de sert çıktı. Trump, tartışma yaratan 'Görev Tamamlandı' sözlerini yineledi.

Trump yeni tweet'inde şu ifadeyi kullandı:

“Suriye saldırısı o kadar mükemmel ve isabetli bir şekilde yerine getirildi ki, Yalan Haber Medyası’nın bunu küçümseyebilmesinin tek yolu, benim (operasyonun ardından) ‘Görev Tamamlandı’ (Mission Accomplished) terimini kullanmamdı. Bunun üstünde tepineceklerini biliyordum ancak bunun o kadar mükemmel bir askeri terim olduğunu hissettim ki, yeniden kullanması gerekiliyordu. Daha çok kullanın!”

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