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Donald Trump: IŞİD'in yeni bir lideri var ve kim olduğunu biliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, "IŞİD'in yeni bir lideri var ve kim olduğunu biliyoruz"açıklamasında bulundu.

Donald Trump: IŞİD'in yeni bir lideri var ve kim olduğunu biliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, "IŞİD'in yeni bir lideri var ve kim olduğunu biliyoruz"açıklamasında bulundu.

01 Kasım 2019 Cuma 21:11
Donald Trump: IŞİD'in yeni bir lideri var ve kim olduğunu biliyoruz

IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü Twitter hesabından duyuran Trump, bu kez IŞİD'in yeni lideri olduğunu açıkladı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada yeni liderin kim olduğunu bildiklerini söyledi.

Trump, 27 Ekim'de IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmasından iki gün sonra bir numaralı halefinin de Amerikan birliklerince yok edildiğini açıklamış ancak isim vermemişti. 

Dün ise ABD'nin Ebubekir el Bağdadi'yi öldürdüğünü teyit eden IŞİD, yerine Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin getirildiğini duyurmuştu. 

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