Donald Trump hakkında korkunç genelev iddiası

Amerika Birleşik Devletleri'nde yakında piyasaya çıkacak "All the President's Women: Donald Trump and the Making of a Predator" kitabının yazarları Barry Levine ve Monique El-Faizy, gündemi sarsacak iddialarda bulundu.

Yazarlar, bir mafya üyesinin kendilerine ABD Başkanı Donald Trump'ın 1982 yılında genelevde bir cinsel içerikli film yıldızı ve 18 yaşından küçük bir kızla ilişkiye girdiğini söylediğini öne sürdüler.



Bu olayların çıkacak kitapta da olduğunu belirten yazarlar, kendilerine mafya üyesinin, genelevi işleten bir başka mafya üyesi olan John Tino'nun Trump'ın ilişkiye girdiği odaya gizli kamera yerleştirdiğini ve görüntülerin de mafyanın liderine yollandığını söylediğini ifade ettiler.

SÜREKLİ O KIZI İSTİYORDU



Trump ile ilişkiye girdiği iddia edilen kızı ve cinsel içerik film yıldızını bulmadıklarını söyleyen yazarlar, mafya üyesinin iddiasınagöre Trump'ın geneleve gelince sürekli 18 yaşından küçük kızı istediğini ifade ettiler. Trump'ın o yıllarda genelevde çalışan bir kadından kocası ile canlı ilişkiye girmesini istediğini de belirttiler.

Kaynak; Net Haber