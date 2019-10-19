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Donald Trump hakkında korkunç genelev iddiası

ABD'de 22 Ekim'de piyasaya çıkacak bir kitap, Amerikan Başkanı Donald Trump hakkında deprem etkisi yaratacak bir iddia ile geliyor.

Donald Trump hakkında korkunç genelev iddiası

ABD'de 22 Ekim'de piyasaya çıkacak bir kitap, Amerikan Başkanı Donald Trump hakkında deprem etkisi yaratacak bir iddia ile geliyor.

19 Ekim 2019 Cumartesi 23:09
Donald Trump hakkında korkunç genelev iddiası

Amerika Birleşik Devletleri'nde yakında piyasaya çıkacak "All the President's Women: Donald Trump and the Making of a Predator" kitabının yazarları Barry Levine ve Monique El-Faizy, gündemi sarsacak iddialarda bulundu.

Yazarlar, bir mafya üyesinin kendilerine ABD Başkanı Donald Trump'ın 1982 yılında genelevde bir cinsel içerikli film yıldızı ve 18 yaşından küçük bir kızla ilişkiye girdiğini söylediğini öne sürdüler.

Bu olayların çıkacak kitapta da olduğunu belirten yazarlar, kendilerine mafya üyesinin, genelevi işleten bir başka mafya üyesi olan John Tino'nun Trump'ın ilişkiye girdiği odaya gizli kamera yerleştirdiğini ve görüntülerin de mafyanın liderine yollandığını söylediğini ifade ettiler.

SÜREKLİ O KIZI İSTİYORDU

Trump ile ilişkiye girdiği iddia edilen kızı ve cinsel içerik film yıldızını bulmadıklarını söyleyen yazarlar, mafya üyesinin iddiasınagöre Trump'ın geneleve gelince sürekli 18 yaşından küçük kızı istediğini ifade ettiler. Trump'ın o yıllarda genelevde çalışan bir kadından kocası ile canlı ilişkiye girmesini istediğini de belirttiler.

Kaynak; Net Haber

Anahtar Kelimeler:
donald trump korkunç genelev iddiası
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