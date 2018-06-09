Doktorlar Çok Yaşamazlar Dedi-O İkizler 27 Yaşında-İşte Son Halleri

Yapışık olarak dünyaya gelen Abby ve Brittany Hensel kardeşler, 27 yıl önce dünyaya geldiklerinde tıp dünyası sallandı.

Dünyaca tanınmaya başlandılar. Çünkü daha önce bir vücuda bağlı olarak yaşayan ikizlerin hemen hepsi kısa süre sonra hayatını kaybetti. Mucizevi bir şekilde gerçekleşen doğumun ardından ikizler televizyon programlarına konuk edildi ve haklaırnda belgeseller de yapıldı. Aradan yıllar geçti. Şimdi Abby ve Brittany 27 yaşına geldi.

Şimdi o ikizler hayatlarındaki yeni bir gelişmeyle yeniden gündeme geldiler. Yapışık ikizler Abby ve Brittany, 27 yıldır aynı bedende yaşamayı sürdürüyorlar İkizlerin ortak bedeni olmasına rağmen kendilerine ait başları var. Son derece nadir görülen bu tür vakalarda, cerrahlar ikizleri ayırmayı sakıncalı görüyor ve bu işlemi önermiyor.

1990 yılında Minnesota’da dünyaya gelen yapışık ikizler bütün dünyaya damgasını vurmaya devam ediyor. Giacomo ve Giovanni Battista Tocci kardeşler de onlarla aynı durumdaydı. Kardeşlerin kaç yaşına kadar yaşadıkları hakkında çeşitli spekülasyonlar var.

Bazıları 65 yaşına kadar yaşadıklarını öne sürerken; bazıları da çok erken yaşta hayatlarını kaybettiklerini iddia ediyor. Tocci kardeşlerin ikisi de ayrı kişilerle evlenmiş. Abby ve Brittany gibi kendilerine ait kafaları olmasına rağmen ortak bedene sahip ikizlerin dünyaya gelme şansı oldukça düşük.

Abby ve Brittany’nin kendi iç organları da var. İki kalpleri, dört akciğerleri ve iki de mideleri var.

Yaşadıkları zorluklara rağmen hayattan keyif almayı biliyorlar. İkisi de üniversite mezunu ve ehliyet sahibi.

Bethel Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmaya karar verdiler. AWM’den aktarılanlara göre matematik üzerine yoğunlaşmışlar.

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